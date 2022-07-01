Удар по Кременчуку: як триває розбір завалів торгового центру (фото)

До розбору уламків конструкцій ТЦ «Амстор» залучено понад 350 осіб

Станом на вечір 1 липня обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій торгового центру «Амстор» у Кременчуці на 88% загальної площі. Про це повідомляє ДСНС України.

За останніми даними, всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 64 особи постраждало (в тому числі три співробітники ДСНС), з яких 26 осіб госпіталізовано (в тому числі два співробітники ДСНС). Раніше повідомлялося про 62 постраждалих.

Всього з початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл.

Роботи тривають. До них залучена 351 особа та 51 одиниця техніки, з них від ДСНС 151 особа.