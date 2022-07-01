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    Події в Україні

    Удар по Кременчуку: як триває розбір завалів торгового центру (фото)

    Розібрано уламки будівельних конструкцій 88% площі торгового центру - Удар по Кременчуку: як триває розбір завалів торгового центру (фото)
    Розібрано уламки будівельних конструкцій 88% площі торгового центру
    фото: ДСНС

    До розбору уламків конструкцій ТЦ «Амстор» залучено понад 350 осіб

    Станом на вечір 1 липня обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій торгового центру «Амстор» у Кременчуці на 88% загальної площі. Про це повідомляє ДСНС України.

    За останніми даними, всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 64 особи постраждало (в тому числі три співробітники ДСНС), з яких 26 осіб госпіталізовано (в тому числі два співробітники ДСНС). Раніше повідомлялося про 62 постраждалих.

    Всього з початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл.

    Роботи тривають. До них залучена 351 особа та 51 одиниця техніки, з них від ДСНС 151 особа.

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    Удар по Кременчуку: як триває розбір завалів торгового центру (фото)
    Удар по Кременчуку: як триває розбір завалів торгового центру (фото)
    Удар по Кременчуку: як триває розбір завалів торгового центру (фото)
    Удар по Кременчуку: як триває розбір завалів торгового центру (фото)
    Удар по Кременчуку: як триває розбір завалів торгового центру (фото)
    фото: ДСНС

    Нагадаємо, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області.

    Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

    Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3.

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними.

    Зеленський закликав визнати ракетні удари по Кременчуку терористичним актом та позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна рятувальники Україна Полтавщина окупація #stoprussia
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    Удар по Кременчуку: як триває розбір завалів торгового центру (фото)