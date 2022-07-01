Удар по Кременчуку: як триває розбір завалів торгового центру (фото)
До розбору уламків конструкцій ТЦ «Амстор» залучено понад 350 осіб
Станом на вечір 1 липня обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій торгового центру «Амстор» у Кременчуці на 88% загальної площі. Про це повідомляє ДСНС України.
За останніми даними, всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 64 особи постраждало (в тому числі три співробітники ДСНС), з яких 26 осіб госпіталізовано (в тому числі два співробітники ДСНС). Раніше повідомлялося про 62 постраждалих.
Всього з початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл.
Роботи тривають. До них залучена 351 особа та 51 одиниця техніки, з них від ДСНС 151 особа.
Нагадаємо, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.
Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту-
Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними.
Зеленський закликав визнати ракетні удари по Кременчуку терористичним актом та позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН.