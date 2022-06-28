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рус
    Фото

    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)

    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)
    фото з відкритих джерел

    Внаслідок обстрілу торговельного центру загинуло 18 осіб

    Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетного удару по ТРЦ «Амстор» у Кременчуці. За аналізом поліції, в ТЦ і на прилеглій території було понад 2 тисяч осіб.

    Також під час брифінгу було повідомлено, що до кінця сьогоднішньої доби, максимум до завтрашнього ранку, має завершитися розбір завалів ТЦ і буде зрозуміла кількість загиблих. Наразі проведено розбір близько 80% будівлі.

    Внаслідок обстрілу торговельного центру загинуло 18 осіб (з яких 1 особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 7 фрагментів людських тіл.

    За медичною допомогою звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування м. Кременчук. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

    Рятувальники показали моторошні кадри з розтрощеного росіянами ТРЦ у Кременчуці.

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    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)
    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)
    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)
    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)
    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)
    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)
    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)
    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)
    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)
    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)
    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)
    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)
    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)
    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)
    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)
    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)
    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)
    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)
    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)
    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)
    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)

    В Офісі Генпрокурора повідомили, що у Кременчуці подали понад 40 заяв про безвісти зниклих рідних.

    Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

    Раніше було встановлено особу командира авіабази, з якої обстріляли Кременчук (фото).

    Також повідомлялося, що російські військові, які запускали ракети по торговому центрі у Кременчуці зі стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, служать у 52-му гвардійському важкому бомбардувальному авіаційному полку.

    Теги: росія окупанти війна рятувальники Україна окупація Кременчук #stoprussia
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    Моторошні кадри із середини знищеного ТРЦ у Кременчуку (фото)