Удар РФ по Кременчуку: опубліковані супутникові знімки наслідків

Sky News опублікувало супутникові знімки з Кременчука, на яких видно наслідки влучень ракет окупантів

Після пожежі, яка виникла внаслідок ракетного удару, від будівлі залишилась лише металева конструкція

На супутникових знімках видно наслідки ракетного удару окупантами по торговельного центру в Кременчуці, де була понад тисяча цивільних людей. Про це повідомляє Sky News з посиланням на супутникові знімки компанії Planet Labs.

На знімках видно серйозні пошкодження торгового центру. Після пожежі, яка виникла внаслідок ракетного удару, від будівлі залишилась лише металева конструкція.

Пошкодження також можна побачити на промисловому майданчику. Частина даху будівлі відсутня, а деякі менші конструкції повністю зруйновані.

Видання зазначає, що це збігається з місцем удару, який було зафіксовано на опублікованих записах камер відеоспостереження. На них видно, що ракета впала лише за 50 метрів від людей, котрі в той час відпочивали у парку з північного боку.

Нагадаємо, щойно розпочалося засідання Ради безпеки ООН щодо України. Його зібрали після масованих обстрілів росіянами українських міст останніми днями. Зокрема, після прильоту в торговий центр у Кременчуці.

Зеленський закликав визнати ракетні удари по Кременчуку терористичним актом та позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН.