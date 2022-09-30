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У Миколаєві ракета влучила в дев'ятиповерхівку: під завалами люди

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Миколаєві ракета влучила в дев'ятиповерхівку: під завалами люди
У Миколаєві російська ракета влучила у дев'ятиповерхівку
фото з відкритих джерел

Російські окупанти двома ракетами атакували спальний житловий район

У Миколаєві пролунало сім вибухів. Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім.

«Російські окупанти 2 ракетами атакували спальний житловий район. 1 ракета влучила в дев'ятиповерхівку, серйозні пошкодження, під завалами люди», – йдеться у повідомленні.

«Російські терористи обстріляли звичайний житловий квартал. Влучення в житловий будинок. Під завалами люди. Також на місці виникла сильна пожежа», – додав мер міста Олександр Сенкевич.

Нагадаємо, у Дніпрі ракети окупантів влучили в АТП: згоріли 50 автобусів.

Як раніше повідомлялося, Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі.  Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, у разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують. 

Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.

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Теги: ракета пожежа окупанти навчання мобілізація будинок Білорусь

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