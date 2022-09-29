В Одесі та Миколаєві пролунали вибухи

В містах також оголошено повітряну тривогу

В Одесі та Миколаєві увечері 29 вересня пролунали вибухи. У містах оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Суспільне.



За даними ЗМІ, в Одесі чули звуки близько 23:05 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

В Одеській мерії вказують, що наразі над містом «все тихо».

Водночас у місцевих Telegram-каналах з'явилася інформація про гучний вибух у Миколаєві. В місті також оголошено повітряну тривогу.

Як раніше повідомлялося, Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі. Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, у разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують.

Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.