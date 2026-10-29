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Удар по ветеринарному центру в Чернігові: сотні містян прихистили тварин після атаки (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по ветеринарному центру в Чернігові: сотні містян прихистили тварин після атаки (відео)
Містяни забирали котів і собак на перетримку
фото: Чернігівська міська рада

На місці ворожого удару працювали міські комунальні служби та благодійні організації

У Чернігові ввечері 28 жовтня сотні небайдужих містян відгукнулися на заклик ветеринарно-стерилізаційного центру «Крок до тварин» допомогти тваринам після російського удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чернігівську міську раду.

Зазначається, що містяни приїжджали до КП «Ветеринарно-стерилізаційний центр «Крок до тварин», щоб прихистити тварин на певний час.

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«Станом на зараз на підприємстві повідомляють, що сьогодні більше не потрібно приїжджати по тварин. Дякуємо кожному, хто відгукнувся та запропонував свою допомогу», – наголошує міськрада.

На місці ворожого удару працювали міські комунальні служби та благодійні організації. Виконано першочергові аварійно-відновлювальні роботи, зокрема закрито пошкоджені вікна.

Згодом стало відомо, що містяни прихистили 101 тварину після ворожого удару по ветеринарному центру.

Нагадаємо, 28 жовтня РФ атакувала комунальне підприємство «Крок до тварин». Унаслідок влучання загинула собака, травмовано трьох котів та одного собаку.

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Теги: війна тварини Чернігів

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