Трамп зробив заяву про Путіна після погроз РФ ударами по енергетиці України

Раніше Росія оголосила про наміри завдавати ударів по українській енергетиці

Американський президент припустив, що російський диктатор сам хоче завершити війну, попри погрози новими атаками

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито сам прагне завершити війну проти України. Про це американський лідер сказав, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи дослухається Путін до президента України Володимира Зеленського та припинить бойові дії. Про це американський лідер розповів під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

«Мені здається, він і сам хоче закінчити війну», – відповів Трамп.

Його слова пролунали на тлі заяв Росії про наміри завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Водночас американський президент не навів доказів того, що Путін готовий припинити війну, та не уточнив, на чому ґрунтується його припущення.

Варто нагадати, що російська армія розпочала удари по об’єктах енергетики України, а також завдає ударів по мостах стратегічного значення. Про це начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов доповів російському диктатору Володимиру Путіну.