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Зеленський: ракета, здатна долетіти до Москви, вже на підході

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський: ракета, здатна долетіти до Москви, вже на підході
Балістичні ракети FP-7 (праворуч) та FP-9 (ліворуч) під час міжнародної виставки MSPO 2026 у Польщі
фото: «Мілітарний».

Україна очікує завершення розробки далекобійної ракети FP-9 уже цієї осені

Україна планує вже цієї осені завершити розробку нової далекобійної ракети FP-9, яка, за даними виробника Fire Point, матиме дальність, достатню для ураження цілей у Москві. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Цього тижня Україна повідомила про перше бойове застосування власної балістичної ракети FP-7 з дальністю близько 250 км. Паралельно триває робота над значно далекобійнішою версією - FP-9.

Зеленський розповів, що особисто телефонував виробнику, аби прискорити завершення розробки.

«Я запитав їх: де моя FP-9? Нам потрібна FP-9. І FP-9 буде готова цієї осені, я впевнений», – сказав президент.

За словами Зеленського, посилення українських далекобійних можливостей відбувається на тлі нових російських атак і гібридних операцій у Європі. Він вважає, що Москва намагається залякати європейське населення та послабити підтримку України.

Росія такі звинувачення відкидає.

Президент також повідомив, що після переговорів з європейськими посадовцями у Брюсселі Україна знайшла фінансування для виконання замовлень на безпілотники, необхідні для продовження бойових дій на початку 2027 року.

Крім того, українська сторона разом із європейськими партнерами працює над покриттям дефіциту оборонного бюджету у розмірі 27 млрд доларів. За словами Зеленського, йдеться про поєднання внутрішнього перерозподілу коштів, двосторонньої допомоги та використання частини кредитного фінансування ЄС.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові вперше застосували балістичну ракету FP-7 для удару по противнику. Глава держави також оприлюднив відео запуску української ракети.

Україна під час першого бойового застосування балістичної ракети FP-7 власного виробництва атакувала російський зенітний ракетний комплекс С-400 на тимчасово окупованій території. 

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Теги: Володимир Зеленський Україна ракета Москва озброєння війна

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