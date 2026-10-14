Путін кинув виклик США масованим ударом по Україні – Сибіга

Замість згоди на енергетичне перемир'я Росія випустила по Україні 39 ракет і понад 120 дронів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російський диктатор Володимир Путін відкрито кидає виклик Сполученим Штатам, завдаючи масованих ударів по Україні замість підтримки мирних ініціатив. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву очільника МЗС.

«Замість одного «так» мирним зусиллям – 39 ракет і понад 120 дронів», – наголосив Сибіга.

За словами міністра, головними цілями російської атаки стали об'єкти енергетичної інфраструктури України. У столиці загинули щонайменше троє людей, понад 20 отримали поранення. Рятувальники та ремонтні бригади ліквідовують наслідки обстрілів у різних регіонах України.

«Путін не просто атакує Україну. Він відкрито кидає виклик Сполученим Штатам і ставиться з презирством до кожної спроби зупинити цю війну», – заявив глава МЗС.

Сибіга наголосив, що Росія не повинна отримувати жодних економічних вигод від своєї агресії. Зокрема, він закликав не послаблювати санкції та не йти на поступки, які дозволять Москві фінансувати нові атаки. За словами міністра, кожен долар, що надходить до російського військового бюджету, стає додатковим ресурсом для ударів по українському цивільному населенню та створює загрози трансатлантичній безпеці.

Очільник МЗС закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію, забезпечити суворіше дотримання обмежень і терміново надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. «Путін має зіткнутися з наслідками відмови від миру, а не отримувати стимули для продовження війни», – підсумував Сибіга.

Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу та заявив про готовність утриматися від ударів по російських енергетичних об'єктах за умови аналогічних дій Москви. Українські військові отримали відповідні накази.

Утім, уже 12 жовтня Росія атакувала електростанцію в Харкові. Зеленський наголосив, що удар відбувся одразу після оголошення Трампом енергетичного перемир'я.

Згодом, у ніч проти 14 жовтня, російська армія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Основними напрямками атаки стали Київ, Київщина та Харківщина. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, у столиці під удар потрапили всі три міські ТЕЦ.