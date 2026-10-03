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Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Нейтралітет України – головний камінь спотикання майбутніх переговорів

glavcom.ua
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Переговори про мир зайшли в глухий кут.
фото: depositphotos.com

Дискусія про український нейтралітет і реальність

Заява Олексія Гончаренка про переговори і нейтральний статус України викликала цілу бурю емоцій. Давайте спробуємо трохи ширше подивитися на чи ситуацію, вийшовши за межі тези «це все російські наративи». Хоча, ці наративи, між іншим, можна назвати і наративами трампістів.

1. Почати потрібно з історії. Дискусія про нейтральний статус України точиться з 1990 року. Правда, у нас всі мислять нейтралітет аж надто абстрактно, забуваючи (не замислюючись), що видів нейтралітету є більше ніж один.

Класичний нейтралітет, коли держава юридично зобов’язується залишатися нейтральною у майбутніх війнах і не вступати до військових союзів – це одиничні випадки (Швейцарія чи Туркменістан). Нейтральність Австрії закріплена міжнародними договорами, та гарантіями інших держав.

Є ще умовна нейтральність Індії чи Ірану, коли держава не хоче бути частиною блоків великих держав, але це не тотожне класичному нейтралітету. Це все я веду до того, що нейтральність буває різною і про форми цієї нейтральності, якщо ми до цього дійдемо, варто окремо провести дискусію.

2. Питання нейтралітету в нашому конкретному випадку – це питання заборони на утримання тих чи інших видів зброї (далекобійні ракети перш за все). І це головний камінь спотикання всіх майбутніх переговорів. Не кількість військовослужбовців і не рядок в конституції про наше прагнення вступити до НАТО. А саме заборона на певні види зброї.

3. Ми можемо багато говорити про переговори, але реальність така, що наш переговорний трикутник Украіна-Росія-США зайшов в абсолютний глухий кут по всіх питаннях крім обміну полоненими. І, як на мене, реанімувати його неможливо. Нам потрібно думати про розширення кола переговорників. І розширення поля для переговорів.

4. Я не вірю в поетапність переговорів (спочатку домовимося про море, потім про енергетику іт.д). Це така собі пастка Анкориджа. Бо головний російський здобуток Анкориджа – це переговори можна вести під час бойових дій. Тобто війна війною, а переговори переговорами. Але повторюся, нам потрібно думати про зміну формату переговорів.

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Джерело
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Теги: росія війна нейтралітет переговори Україна путін

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