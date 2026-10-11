У Росії стався інтернет-колапс після атаки дронів на «Яндекс»

На тлі атак на датацентри «Яндекса» у Росії виникли масштабні збої в роботі онлайн-сервісів

Користувачі не можуть викликати таксі, замовити їжу та здійснити онлайн-платежі

У Росії після атаки дронів на датацентр «Яндекса» у Владимирі стався масштабний збій у роботі десятків інтернет-сервісів. Проблеми з викликом таксі, доставкою їжі та онлайн-платежами виникли також у Білорусі, Казахстані та Вірменії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії «Яндекс» та російські ЗМІ.

Компанія «Яндекс» підтвердила, що інфраструктура її датацентрів зазнала пошкоджень унаслідок атак безпілотників. «У роботі сервісів можуть виникати збої. Фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше все відновити», – йдеться в заяві компанії.

У «Яндексі» додали, що пошкодження вплинули на роботу служби підтримки користувачів. Найбільше скарг надходить на роботу «Яндекс Go», «Яндекс Таксі», «Яндекс Еда», «Яндекс Пэй», «Яндекс Игры», «Кинопоиска» та хмарної платформи Yandex Cloud. Росіяни масово повідомляють, що не можуть викликати таксі, замовити доставку їжі або скористатися іншими звичними онлайн-послугами.

Проблеми виникли також у роботі Flowwow, Sports.ru, DDX, «Дом.ру», LIME, «Юрент», «Вкусно – и точка», Rostic's, «М.Видео» та ЦИАН. Крім того, недоступною виявилася державна ветеринарна інформаційна система «ВетИС». Тимчасово перестав працювати й сайт петербурзького аеропорту Пулково, що підтвердили в пресслужбі летовища.

👏🏻У Росії почалися масштабні перебої в роботі мобільних застосунків після атаки на дата-центр «Яндекса» Користувачі скаржаться на проблеми із завантаженням і оплатою в застосунках «Яндекс Їжа», Lamoda, «Дом.ру», «Смачно і точка», «Магніт» та інших сервісах. Нагадаємо, уночі 11 жовтня у Володимирській області РФ пролунала серія вибухів. #хроніки_оркостану — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 11, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Перебої поширилися за межі Росії. Про проблеми з окремими сервісами повідомляють користувачі в Білорусі, Казахстані та Вірменії.

Нагадаємо, атака на датацентр у Владимирі вночі 11 жовтня стала вже третьою за чотири дні. Внаслідок удару роботу цього об'єкта повністю зупинено. Раніше, 8 жовтня, після атаки безпілотників повністю припинив роботу датацентр компанії в Рязанській області. Наступного дня, 9 жовтня, пошкоджень зазнав датацентр у Калузі.

Загалом «Яндекс» має шість датацентрів на території Росії.