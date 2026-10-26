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«Путіну не можна довіряти». Спікер Джонсон зробив заяву про переговори

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Путіну не можна довіряти». Спікер Джонсон зробив заяву про переговори
За словами Джонсона, адміністрація Трампа робить усе можливе, аби закінчити війну
фото: Reuters

Спікер Джонсон заявив, що США наблизилися до тристоронніх переговорів про завершення війни

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що протягом вихідних спілкувався з президентом Дональдом Трампом та держсекретарем Марко Рубіо, які повідомили йому, що США планують провести тристоронні переговори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Вони працюють над тим, щоб покласти край» російській війні проти України. США хочуть провести тристоронні переговори. Вони вже на порозі цього», – зазначив Джонсон.

За словами посадовця, адміністрація Трампа робить усе можливе, аби закінчити війну. «У цій справі є багато змінних факторів, і адміністрація робить усе можливе, щоб покласти край цьому конфлікту», – сказав він.

«Президенту Росії Володимиру Путіну не можна довіряти, і ми маємо ставитися до нього відповідно», – додав Джонсон.

Нагадаємо, 24 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність укласти мирну угоду для якнайшвидшого завершення війни. За його словами, Україна готова до припинення бойових дій по нинішній лінії зіткнення, однак не погодиться на визнання окупованих територій російськими чи добровільне виведення українських військ із Донбасу.

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав ключові питання, які Київ планує порушити під час можливих тристоронніх переговорів з Росією та США в листопаді.

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Теги: війна переговори США Майк Джонсон

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