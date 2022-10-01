Удар по Запоріжжю. РФ вперше використала для теракту модернізовані ракети

Модернізовані ракети С-300 вибухають одразу, як торкнуться поверхні

Російські окупанти вчинили удар по гуманітарних колонах на виїзді з Запоріжжя модернізованими ракетами С-300, які мають значно більший радіус дії. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час телемарафону.

Міністр зазначив, що у теракті вперше було використано модернізовані ракети С-300, які вибухають одразу, як торкнуться поверхні. Попередня версія цих ракет вибухала, занурюючись на кілька метрів у землю, утворюючи глибокі вирви, але при тому менше вражаючи людей навколо.

«Піротехніки наші на місці розказали, що вибух ракети відбувся при дотику із землею. Це зроблено для того, щоб якомога більше людей загинуло. І от ми побачили, як це діє смертоносно й скільки людей може загинути», – сказав Монастирський.

За його словами, поряд не було жодних військових об’єктів чи техніки. Щоранку на тому місці збираються авто в гуманітарну колону, щоб відвідати родичів: в основному це жінки, діти й старші люди, які пересуваються на стареньких автівках в той бік, а увечері їдуть назад.

«Якраз у поліцейських в цей час була перезміна, тому така велика кількість постраждалих. Хлопці поліцейські ховали дітей, людей, бо прильоти ракет були в кілка серій. Зважаючи на щільність транспорту в тому місці збору гуманітарної колони, жертв могло бути значно більше. Поранені поліцейські мені розповідали, що якби ракетний удар був на 5 хвилин пізніше, то на тому місці було б уже вдвічі більше машин», – наголосив очільник МВС.

Він також повідомив, що станом на ранок 1 жовтня кількість загиблих у результаті ракетного удару по гуманітарних колонах на виїзді з Запоріжжя складає 30 осіб, серед яких двоє дітей, 88 осіб постраждало. Один поліцейський загинув, 27 – отримали поранення.

«Поки що статистика не збільшилася. Перша доба найскладніша і вирішальна. І зранку можна підвести підсумок тих, хто вийшов з критичного стану», – сказав Монастирський.

Як повідомлялося, 30 вересня Запоріжжя було жорстоко атаковано ворогом. Через деякий час було здійснено повторну атаку. Пізніше стало відомо, що рашисти випустили по Запоріжжю, за попередніми даними, 16 ракет. Чотири з них влучили в район авторинку та по колоні цивільних. Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Мер Мелітополя Іван Федоров показав наслідки обстрілу цивільної колони. Він також підтвердив удар по колоні та зазначив, що люди щодня виїжджають з обласного центру, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутись назад.