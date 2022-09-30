Обстріл колони у Запоріжжі: що відомо на цей час (фото)

Цей удар був чітко спланований, адже це відбулося у день, коли Путін збирався оголосити про анексію областей

Внаслідок обстрілу загинули 30 людей, травми різного ступеню тяжкості отримали 88 осіб

Кількість жертв внаслідок рашистської удару по колоні у Запоріжжі збільшилась до 30. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Тут зібралося порядка 50 авто і вони накопичувалися з кожною хвилиною. У цей момент сюди відбувася прильот ракет С-300. Три прильоти з невеликим інтервалом, які забрали життя 30 громадян. Зокрема, двох дітей, 11 та 14 років. Також загинула їхня мати, а їх трирічна сестричка зараз перебуває у лікарні. За нею вже бабуся і дідусь їдуть із Львівської області», – повідомив очільник МВС Денис Монастирський.

Відомо, що травми різного ступеню тяжкості отримали 88 осіб. Там не було військових обєктів або техніки.

«Цей удар був чітко спланований, адже це відбулося у день, коли головний терорист Путін збирався оголосити про анексію областей, зокрема Запорізької. Абсолютно свідомо, прокладаючи шлях для цієї заяви, він традиційно наніс ганебний кривавий удар по цивільному населенню. Так, це відповідь на успіх наших військ на Харківщині, під Лиманом і не тільки нам, а й всьому цивілізованому світу. Тому ця трагедія повністю лягає на плечі головного террористу путіна, адже ніяких сумнівів немає, звідки були прильоти», – додав міністр.

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Як повідомлялося, сьогодні Запоріжжя було жорстоко атаковано ворогом. Через деякий час було здійснено повторну атаку. Пізніше стало відомо, що рашисти випустили по Запоріжжю, за попередніми даними, 16 ракет. Чотири з них влучили в район авторинку та по колоні цивільних. Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Мер Мелітополя Іван Федоров показав наслідки обстрілу цивільної колони. Він також підтвердив удар по колоні та зазначив, що люди щодня виїжджають з обласного центру, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутись назад.