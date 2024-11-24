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Удари західними ракетами по Росії: якими будуть наступні цілі – WSJ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Удари західними ракетами по Росії: якими будуть наступні цілі – WSJ
У Ростовській області розташовані щонайменше чотири аеродроми
фото з відкритих джерел

Серед потенційних мішеней – аеродроми, склади боєприпасів, збройові арсенали, полігони та командні пункти

Сили оборони України можуть використати західні далекобійні ракети для ураження військових об'єктів на території Ростовської області РФ. Про це пише видання The Wall Street Journal на основі аналізу мапи, складеної американським Інститутом вивчення війни (ISW).

На цій мапі позначено близько 200 військових об'єктів, які перебувають в зоні дії американських ракет Atacms і британських Storm Shadow з дальністю 300 км і 250 км відповідно. Серед потенційних мішеней – аеродроми, склади боєприпасів, збройові арсенали, полігони та командні пункти.

Велика кількість таких об'єктів сконцентрована в Ростовській області, що межує з Україною.

Наприклад, там у межах досяжності далекобійних західних ракет розташовані щонайменше чотири аеродроми, серед яких – Міллерово та Морозовськ. Сили оборони України вже неодноразово намагалися вразити їх за допомогою безпілотників. Деякі атаки мали успіх.

Оскільки Ростов-на-Дону є великим «хабом» із перекидання військ та техніки на фронт, удар по цьому регіону може виявитися руйнівним для російської військової логістики та призвести до втрат озброєнь та особового складу.

За словами аналітика ISW Джорджа Барроса, мапа відображає лише частину цілей, які можна визначити на основі загальнодоступної інформації. При плануванні ударів Україна також може спиратися на дані, отримані від розвідувальних служб, щоб атакувати командні пункти та інші об'єкти з місцем, що змінюється.

«Ліквідація штабу бригади чи дивізії може на кілька днів викликати сум’яття сотень російських солдатів», – зазначив Баррос.

Із повідомлень у російських виданнях відомо, що губернатор Ростовської області Юрій Слюсар уже доручив перевірити бомбосховища в регіоні та домовився з командувачем 4-ї армії ВПС та ППО Володимиром Куценком про постійний обмін інформацією щодо безпеки повітряного простору.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії. Помічник держсекретаря США Браян Ніколс підтвердив цю інформацію.

Як повідомлялося, газета The Times із посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді заявила, що Сполучені Штати зняли обмеження на використання британських ракет Storm Shadow углиб території Росії. Цей дозвіл був потрібен саме від США, адже в цих ракетах містяться американські складники.

Згодом Збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії.

До слова, міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала рішення президента США Джо Байдена передати Україні протипіхотні міни, щоб протистояти російській армії на Сході.

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Теги: бомбосховища Україна президент фронт обмін

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