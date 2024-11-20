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Британія натякнула, що США зняли обмеження для України на удари Storm Shadow – The Times

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Британія натякнула, що США зняли обмеження для України на удари Storm Shadow – The Times
Стармер почав відходити від обережності, натякаючи, що це лише питання часу, коли ракети Storm Shadow зможуть використовувати в Україні
фото з відкритих джерел

За даними Times, Велика Британія місяцями тиснула на США, щоб там зняли обмеження й дозволили використовувати Storm Shadow так, як Україна вважає за потрібне

Сполучені Штати зняли обмеження на використання британських ракет Storm Shadow углиб території Росії. Цей дозвіл був потрібен саме від США, адже в цих ракетах містяться американські складники. Про це пише Times із посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді.

Публічно прем’єр-міністр Кір Стармер робив обережні заяви щодо Storm Shadow, адже дозвіл на використання цих ракет залежить від США, які надають навігаційні дані, що дозволяють британським ракетам пролітати низько над землею на відстані до 150 миль.

Попри публічну обережність, за даними Times, Велика Британія місяцями тиснула на США, щоб там зняли обмеження й дозволили використовувати Storm Shadow так, як Україна вважає за потрібне.

Спершу адміністрація чинного президента США Джо Байдена не погоджувалася на це, остерігаючись ескалації, однак «поворотний момент» настав, коли Росія залучила до війни в Україні солдатів КНДР.

Тож нещодавно Стармер почав відходити від обережності, натякаючи, що це лише питання часу, коли ракети Storm Shadow зможуть використовувати в Україні. Високопоставлені джерела в уряді заявили, що зміна риторики британського прем’єра була навмисною, і тепер обмеження від США щодо використання Storm Shadows знято. 

Нагадаємо, Франція та Велика Британія дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет Scalp/Storm Shadow. Про це пише Le Figaro. Про ухвалення такого рішення стало відомо після того, як з'явилася інформація про те, що президент США Джо Байден дозволив використання Україною американських ракет великої дальності для ударів усередині Росії.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін відхилив прохання президента України Володимира Зеленського про пріорітетне постачання Україні американських Atacms.

Теги: росія міністр Велика Британія Україна обмеження

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