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Amnesty International розкритикувала рішення Байдена передати Україні протипіхотні міни

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Amnesty International розкритикувала рішення Байдена передати Україні протипіхотні міни
Amnesty International закликало адміністрацію Байдена «переглянути це рішення, щоб захистити цивільне населення від невибіркової шкоди
фото: Ed Ram, The Washington Post

Правозахисники попередили, що ця зброя становить особливу та довгострокову небезпеку

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала рішення президента США Джо Байдена передати Україні протипіхотні міни, щоб протистояти російській армії на Сході. Про це йдеться у заяві організвції. 

Як зазначили правозахисники, Байден, який за два місяці залишає посаду, скасував власне рішення обмежити використання таких наземних мін.

Цей крок викликав різку критику правозахисників, які побоюються загроз для цивільного населення навіть після завершення війни. Вони попередили, що ця зброя становить особливу та довгострокову небезпеку.  

Один з директорів Amnesty International USA Бен Лінден назвав рішення американського президента «руйнівним і відверто шокуючим». 

«Це руйнівно і, відверто кажучи, шокує, що президент Байден ухвалив таке послідовне і небезпечне рішення якраз напередодні того, як його спадщина на державній службі буде запечатана для підручників історії», – заявив він. 

Як зазначається у заяві, протипіхотні наземні міни за своєю суттю є невибірковою зброєю, яка калічить і вбиває мирних жителів через довгий час після закінчення конфлікту, і їй не повинно бути місця в арсеналі жодної країни. Навіть «нестійкі» міни становлять загрозу для мирного населення., – наголосив Бен Лінден. 

«Перед обличчям триваючої російської агресії, включаючи вбивства та поранення українських дітей, наземні міни не є відповіддю на захист мирних жителів»

Amnesty International закликало адміністрацію Байдена «переглянути це рішення, щоб захистити цивільне населення від невибіркової шкоди, яка, безсумнівно, буде результатом використання цих наземних мін».

Як пояснює своє рішення Білий дім

Адміністрація Байдена пояснила, що наданий Україні тип мін є «тимчасовим», тобто через деякий час вони стають неактивними.

«Вони мають електричний запобіжник і для детонації потребують живлення від батареї. Після того, як батарея розрядиться, вони не здетонують», – пояснив на умовах анонімності американський чиновник у коментарі Politico.

Союзники також звернулися до України з проханням не використовувати міни у населених пунктах, де мешкає цивільне населення та розміщувати їх виключно на українській території. Мета використання переданих протипіхотних мін – обмежити просування Росії на території України, особливо на сході.

У США зауважили, що Росія розмістила тисячі довготривалих мін по всій окупованій нею території України.  Та адміністрація Байдена глибоко стурбована активізацією Росії на лінії фронту України протягом останніх тижнів і бачить нагальну потребу «притупити» прогрес.

Теги: росія правозахисники зброя чиновник президент спадщина населення поранення

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