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Україна вперше запустила ракети Storm Shadow по території РФ – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна вперше запустила ракети Storm Shadow по території РФ – Bloomberg
Удари ракетами Storm Shadow були схвалені у відповідь на розгортання північнокорейських військ у війні проти України
фото з відкритих джерел

Раніше росіяни заявляли про удари британськими ракетами по Курській області

Збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії. Про це Bloomberg повідомив західний чиновник, знайомий з цим питанням.

Як зазначив співрозмовник ЗМІ, удари ракетами Storm Shadow були схвалені у відповідь на розгортання Росією північнокорейських військ у війні проти України. Уряд Великої Британії розцінив даний крок Москви як ескалацію війни.

Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності зі скритними можливостями, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрілянини понад 250 км це трохи менше від дальності американських армійських тактичних ракетних систем класу «земля-земля» або Atacms.

Як відомо, сьогодні в обід росіяни почали повідомляти про удари ракетами Storm Shadow по Курській області. Фото з нібито уламками з'явилися в одному з місцевих пабліків Курщини.

Нагадаємо, газета The Times із посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді заявила, що Сполучені Штати зняли обмеження на використання британських ракет Storm Shadow углиб території Росії. Цей дозвіл був потрібен саме від США, адже в цих ракетах містяться американські складники.

5 фото
На весь екран
Знайдені в Курській області уламки начебто західної ракети Storm Shadow
фото з соцмереж

Публічно прем’єр-міністр Кір Стармер робив обережні заяви щодо Storm Shadow, адже дозвіл на використання цих ракет залежить від США, які надають навігаційні дані, що дозволяють британським ракетам пролітати низько над землею на відстані до 150 миль.

Як повідомлялося, Франція та Велика Британія дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет Scalp/Storm Shadow. Про це писало Le Figaro, однак згодом інформація про дозвіл зникла з відповідної публікації.

Згодом стало відомо, що Франція має обмежену кількість далекобійних ракет Scalp, які вона могла б надати Україні.

До слова, президент США Джо Байден дозволив використання Україною американських ракет великої дальності для ударів усередині Росії.

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Теги: ракета зброя Курщина росія

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