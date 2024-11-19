Головна Світ Політика
search button user button menu button

Держдеп США офіційно підтвердив дозвіл Україні на використання далекобійної зброї по РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Держдеп США офіційно підтвердив дозвіл Україні на використання далекобійної зброї по РФ
Помічник держсекретаря США Браян Ніколс висловився про дозвіл України на далекобійну зброю
фото: Пентагон (ілюстративне)

Помічник держсекретаря США: Зброя, яку президент Байден дозволив Україні використовувати, дасть їй більше можливостей для самозахисту

Президент США Джо Байден дозволив Україні атакувати об'єкти на території Росії американською зброєю. Цю інформацію підтвердив помічник держсекретаря США Браян Ніколс в інтерв'ю O Globo.

«Зброя, яку президент Байден дозволив Україні використовувати, дасть їй більше можливостей для самозахисту і, якщо пощастить, дозволить РФ зрозуміти, що застосування сили для захоплення української території не матиме успіху, і, можливо, вона почне переговори про мир або, що ще краще, просто піде з української території. Саме від них залежить, триватиме цей конфлікт чи ні», – сказав помічник держсекретаря.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 листопада, вперше ЗСУ завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США.

Раніше New York Times із посиланням на американських посадовців писало: президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії.

Теги: росія США Джозеф Байден зброя війна Україна ракета озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Королі та королеви МСЕК. Чи можна вірити деклараціям чиновників після такого?
Королі та королеви МСЕК. Чи можна вірити деклараціям чиновників після такого? Скандал
24 жовтня, 12:27
Путін на саміті БРІКС
­­Путін стверджує, ніби отримав «секретну пропозицію» від України
25 жовтня, 08:19
5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G
5G в Україні: уряд запускає пілотний проєкт
1 листопада, 18:34
Зеленський звернувся до світу
Перші тисячі солдатів із Північної Кореї неподалік українського кордону – звернення Президента
1 листопада, 23:05
На даний момент пожежу у Києві ліквідовано
Росія атакувала Київ: є постраждалі
2 листопада, 08:23
Бойко, ймовірно, став першим журналістом, який загинув при нез'ясованих обставинах у незалежній Україні
Перше вбивство журналіста у Незалежній Україні? Згадуємо Вадима Бойка, який загинув у 30 років
5 листопада, 11:09
Росіяни атакували дронами столицю
Атака дронів на Київ. У Печерському районі сталося руйнування конструкцій будинку
7 листопада, 05:40
Наслідки дронової атаки на Одесу, 9 листопада 2024 р.
Масована атака на Одещину: вирували пожежі, є загиблий і поранені (фото, відео)
9 листопада, 09:39
Уряд спрямував до Ради законопроєкт, що встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини
Шмигаль розповів про нову систему, що змінить МСЕК
12 листопада, 18:18

Політика

Пошкодження підводного кабелю зв'язку: Німеччина та Фінляндія зробили спільну заяву
Пошкодження підводного кабелю зв'язку: Німеччина та Фінляндія зробили спільну заяву
Дозвіл США на удари ракетами Atacms по Росії: ООН виступила із закликом
Дозвіл США на удари ракетами Atacms по Росії: ООН виступила із закликом
Держдеп США офіційно підтвердив дозвіл Україні на використання далекобійної зброї по РФ
Держдеп США офіційно підтвердив дозвіл Україні на використання далекобійної зброї по РФ
Оновлена ядерна доктрина Росії. Пєсков пригрозив Україні
Оновлена ядерна доктрина Росії. Пєсков пригрозив Україні
Росія знищила чотири села на Курщині – речник комендатури ЗСУ
Росія знищила чотири села на Курщині – речник комендатури ЗСУ
Шокуюча ДТП у Китаї: водій на позашляховику в'їхав у натовп школярів
Шокуюча ДТП у Китаї: водій на позашляховику в'їхав у натовп школярів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 листопада: ситуація на фронті
45K
«Час грає проти нас». Командир «Азова» звернувся до військового командування
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 листопада 2024
32K
Українська співачка купила БТР для Збройних сил
18K
Міноборони анонсувало реформування системи мобілізації
15K
США звинуватили Китай у лицемірстві під час засідання Радбезу ООН

Новини

Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлиива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 05:50
Друга тривога у Києві тривала більше години
Сьогодні, 03:34
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua