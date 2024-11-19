Держдеп США офіційно підтвердив дозвіл Україні на використання далекобійної зброї по РФ

Помічник держсекретаря США: Зброя, яку президент Байден дозволив Україні використовувати, дасть їй більше можливостей для самозахисту

Президент США Джо Байден дозволив Україні атакувати об'єкти на території Росії американською зброєю. Цю інформацію підтвердив помічник держсекретаря США Браян Ніколс в інтерв'ю O Globo.

«Зброя, яку президент Байден дозволив Україні використовувати, дасть їй більше можливостей для самозахисту і, якщо пощастить, дозволить РФ зрозуміти, що застосування сили для захоплення української території не матиме успіху, і, можливо, вона почне переговори про мир або, що ще краще, просто піде з української території. Саме від них залежить, триватиме цей конфлікт чи ні», – сказав помічник держсекретаря.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 листопада, вперше ЗСУ завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США.

Раніше New York Times із посиланням на американських посадовців писало: президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії.