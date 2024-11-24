Удари далекобійною зброєю по Росії: яка наступна ціль України

Невідомо, чи ввели США обмеження щодо типів цілей або регіонів, які може обирати Україна для атак

Наступний удар далекобійною зброєю Україна може завдати по Ростовській області. Там розташовано багато військових об'єктів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання пише, що одна з найбільших концентрацій цілей для ЗСУ знаходиться у Ростовській області. Там є щонайменше чотири аеропорти, які знаходяться в межах досяжності західних ракет, однак деякі з них є цивільними.

«Ростов є місцем висадки багатьох військ, яких транспортують великими військовими літаками, екіпірують, вантажать в автобуси та везуть на окупований схід України. Удар по регіону може бути нищівним і розкидати ключовий плацдарм для дислокації російських військ», – йдеться у матеріалі.

Видання пише, що невідомо, чи ввели США обмеження щодо типів цілей або регіонів, які може обирати Україна для атак.

Нагадаємо, що 19 листопада, вперше ЗСУ завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США. Про це повідомляють численні ЗМІ, зокрема Reuters та CNN з посиланням на чиновників США.

За даними CNN, Україна вперше завдала удару вглиб Росії американськими ракетами Atacms на тисячний день від повномасштабного вторгнення РФ, уразивши арсенал російської зброї. Це підтвердили два американські чиновники.

До слова, помічник держсекретаря США Браян Ніколс підтвердив інформацію про те, що президент США Джо Байден дозволив Україні атакувати об'єкти на території Росії американською зброєю.

Також Reuters повідомляє, що Російська Федерація змогла збити лише дві з восьми ракет Atacms, які Україна випустила по російській території в ніч проти 19 листопада.