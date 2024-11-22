Чому Байден дозволив удари далекобійною зброєю по РФ? Деталі від Reuters

Дозвіл на використання далекобійної зброї став сигналом для КНДР про неприйнятність її військової співпраці з РФ

Перемога Дональда Трампа на виборах у США та відправлення солдатів КНДР до РФ змінили думку Джо Байдена щодо далекобійних ударів по Росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваних чиновників.

За словами американського високопосадовця та двох анонімних джерел, у США розцінили відправлення солдатів КНДР до Росії як «серйозну ескалацію, яка потребує відповіді».

Дозвіл на використання далекобійної зброї став сигналом для КНДР про неприйнятність її військової співпраці з РФ, а також спробою завадити російським військам витіснити ЗСУ з Курської області, пояснив посадовець.

Джерело припустило, що таке рішення адміністрації Байдена може спричинити подальшу ескалацію конфлікту. Однак посадовець зауважив, що Росія поки не вжила жодних заходів проти союзників України.

Також перемога Трампа на виборах «підсилила тиск на адміністрацію». Це змусило Байдена пом'якшити правила використання зброї та вжити нових кроків допомоги.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії. Помічник держсекретаря США Браян Ніколс підтвердив цю інформацію.

Як повідомлялося, газета The Times із посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді заявила, що Сполучені Штати зняли обмеження на використання британських ракет Storm Shadow углиб території Росії. Цей дозвіл був потрібен саме від США, адже в цих ракетах містяться американські складники.

Згодом Збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії.

До слова, міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала рішення президента США Джо Байдена передати Україні протипіхотні міни, щоб протистояти російській армії на Сході.