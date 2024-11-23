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Франція підтвердила дозвіл Україні бити своїми далекобійними ракетами по РФ

Ірина Бура
glavcom.ua
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Франція підтвердила дозвіл Україні бити своїми далекобійними ракетами по РФ
Барро заявив, що західні союзники не повинні встановлювати жодних обмежень щодо підтримки України у війні
фото з відкритих джерел

Україна може запускати французькі далекобійні ракети по російській території з метою самооборони

Франція дозволила Україні завдавати ударів углиб країни-агресора РФ далекобійною зброєю, яку Київ отримав від Парижа. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю ВВС.

За словами дипломата, Україна може запускати французькі далекобійні ракети по російській території з метою самооборони. Однак він не уточнив, чи скористалися вже українські військові цим дозволом.

Барро заявив, що західні союзники не повинні встановлювати жодних обмежень щодо підтримки України у війні, розв'язаній Росією, а також не встановлювати «червоних ліній».

На запитання, чи може це означати навіть участь французьких військ у бойових діях, він відповів: «Ми не відкидаємо жодного варіанту».

«Ми будемо підтримувати Україну так інтенсивно і так довго, як це буде необхідно. Чому? Тому що на кону наша безпека. Щоразу, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза стає на один квадратний кілометр ближчою до Європи», – сказав Барро.

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії. Про це пише New York Times із посиланням на американських посадовців. Дозвіл використовувати ракети великої дальності, відомі як армійські тактичні ракетні системи, або Atacms, став відповіддю на рішення Росії залучити війська КНДР для війни проти України, пояснили чиновники. 

Президент Франції Еммануель Макрон вважає рішення США дозволити Україні використовувати ракети великої дальності вглиб території Росії цілком правильним. Про це він заявив у понеділок на полях саміту G20 у Ріо-де-Жанейро. 

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Теги: міністр армія Франція військові Україна Еммануель Макрон президент безпека росіяни

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