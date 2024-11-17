NYT: Байден дозволив застосування далекобійної зброї для ударів по Росії

Зброю, найімовірніше, спершу застосують проти російських і північнокорейських військ у Курській області

Президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії. Про це пише New York Times із посиланням на американських посадовців.

За даними співрозмовників видання, зброю, найімовірніше, спершу застосують проти російських і північнокорейських військ у Курській області.

Дозвіл використовувати ракети великої дальності, відомі як армійські тактичні ракетні системи, або Atacms, став відповіддю на рішення Росії залучити війська КНДР для війни проти України, пояснили чиновники.

NYT зауважує, що Байден став пом’якшувати обмеження на використання американської зброї після того, як у травні Росія розпочала штурм у напрямку Харкова.

Зокрема, він дозволив Україні застосовувати реактивні артилерійські системи Himars з радіусом дії близько 80 кілометрів для ударів по російських військах на території РФ. Проте досі він не схвалював використання Atacms, що має радіус дії до 300 кілометрів.

Посадовці США, з якими поспілкувався NYT, зазначили, вони не очікують, що дозвіл на застосування Atacms кардинально змінить хід війни. Однак, за їхніми словами, рішення стане попередженням Пхеньяну, щоб він не надсилав більше своїх військових.

Надалі Байден міг би дозволити використання Atacms для інших цілей на території Росії, додали посадовці.

Водночас деякі американці посадовці висловили побоювання, що удари ракетами Atacms по території Росії спонукатимуть Путіна застосувати силу проти США та їхніх союзників. Інші ж навпаки заявили, що вважають ці побоювання перебільшеними.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін відхилив прохання президента України Володимира Зеленського про пріорітетне постачання Україні американських Atacms.

Також повідомлялося, розвідка США та Пентагон вважають, що дозвіл Україні завдавати дальніх ударів по території РФ принесе Києву більше проблем, ніж переваг.