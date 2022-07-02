  1. Головна
  2. Новини
  3. Українські воїни знищили ще понад сотню рашистів: свіжі дані Генштабу
рус
    Новини

    Українські воїни знищили ще понад сотню рашистів: свіжі дані Генштабу

    графіка
    Українські захисники завдають значних втрат російським окупантам - Українські воїни знищили ще понад сотню рашистів: свіжі дані Генштабу
    Українські захисники завдають значних втрат російським окупантам
    фото: Генштаб ЗСУ

    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку

    За минулу добу українські захисники знищили близько 120 російських окупантів. Загальні втрати особового складу військ РФ від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 2 липня складають орієнтовно 35870 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 липня склали:

    • танків ‒ 1582 (+5) одиниць,
    • бойових броньованих машин ‒ 3737 (+1) одиниць,
    • артилерійських систем – 800 (+4) одиниць,
    • РСЗВ ‒ 246 (+0) одиниць,
    • засоби ППО ‒ 105 (+0) одиниць,
    • літаків – 217 (+0) одиниць,
    • гелікоптерів – 186 (+0) одиниць,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 653 (+8) одиниці,
    • крилаті ракети ‒ 144 (+1) одиниці,
    • кораблі/катери ‒ 15 (+0) одиниць,
    • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2614 (+4) одиниць,
    • спеціальна техніка ‒ 61 (+0) одиниця.

    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

    Дані уточнюються.

    Як повідомлялося, ЗСУ відбили два масованих наступи росіян на Луганщині.

    На Півдні воїни завдали авіаударів по складах боєприпасів, опорному пункту та скупченню ворожої сили і техніки в районі Снігурівки, Благодатного, Ольгиного та Давидова Броду. Результати дорозвідуються.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 2 липня
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські воїни знищили ще понад сотню рашистів: свіжі дані Генштабу