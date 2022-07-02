Українські воїни знищили ще понад сотню рашистів: свіжі дані Генштабу

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку

За минулу добу українські захисники знищили близько 120 російських окупантів. Загальні втрати особового складу військ РФ від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 2 липня складають орієнтовно 35870 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 липня склали:

танків ‒ 1582 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3737 (+1) одиниць,

артилерійських систем – 800 (+4) одиниць,

РСЗВ ‒ 246 (+0) одиниць,

засоби ППО ‒ 105 (+0) одиниць,

літаків – 217 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 186 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 653 (+8) одиниці,

крилаті ракети ‒ 144 (+1) одиниці,

кораблі/катери ‒ 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2614 (+4) одиниць,

спеціальна техніка ‒ 61 (+0) одиниця.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, ЗСУ відбили два масованих наступи росіян на Луганщині.

На Півдні воїни завдали авіаударів по складах боєприпасів, опорному пункту та скупченню ворожої сили і техніки в районі Снігурівки, Благодатного, Ольгиного та Давидова Броду. Результати дорозвідуються.