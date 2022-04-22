Подоляк назвав чотири варіанти звільнення людей з Маріуполя

Президент чітко розуміє всі ризики в плані звільнення Маріуполя, зазначив Подоляк

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав чотири варіанти звільнення людей в заблокованому окупантами Маріуполі, серед яких військова деблокада, гуманітарні коридори та евакуація країни-посередника. Про це Подоляк розповів в ефірі телемарафону.

«Президент глибоко в ситуації й чітко розуміє всі ризики в плані звільнення Маріуполя, з точки зору звільнення людей, які там знаходяться ми використовуємо всі шляхи, які тільки можна. Ми ведемо переговори й навіть, як було запропоновано, переговорна група може туди виїхати частково, хтось з переговорної групи з російського боку теж було бажано, щоб приїхав… Ми б провели певний раунд і забрали своїх людей», – сказав Подоляк.

Другий варіант – інші гуманітарні коридори.

«Третій – може бути країна посередник. Наприклад Туреччина вже неодноразово говорила про те, що готова забрати морським шляхом людей. Четвертий – безумовно може бути військова деблокада в будь-який час якщо у нас ЗСУ напрацює план, який буде реалістичним. Тобто для нас принципово забрати всіх цих людей, які сьогодні знаходяться в Маріуполі… Кожну годину, кожну хвилину ми займаємось тим, щоб знайти варіант вирішення проблеми звільнення хлопців та мирних жителів Маріуполя. Президент опікується цим самостійно», – розповів Подоляк.

Він висловив думку, що РФ було б вигідно віддати людей, які залишаються в обложеному Маріуполі, щоб стати «хоч трохи ближче до людської цивілізації».

«Це був би хоч якийсь крок на те, щоб світ зрозумів, що Росія не пропаща до кінця країна. Але я вважаю, що це дуже складно, тому що ви бачите, який туман там… вони щось приймають потужне, тому що те, як вони думають, як працює їхня пропаганда, як вони офіційно якісь заяви роблять постійно – це просто жахливо. А тому, звичайно, буде складно з ними домовитися», – резюмував Подоляк.

За даними розвідки російський диктатор Путін планує залучити до наступу маріупольський завод «Азовсталь» росгвардію та структури ФСБ.

Тим часом, начальник патрульної поліції Маріуполя розповів, як виживає місто.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку деблокади Маріуполя військовим шляхом. У знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тис. населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло більше 20 тисяч мешканців Маріуполя.