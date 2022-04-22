На перемогу має працювати кожен: звернення Зеленського (відео)

Президент відзначив, що Збройні Сили України – це фундамент, на якому має стояти фортеця з національної єдності

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 58 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

«Завершується 58-й день нашої оборони. Завершується у Страсну п'ятницю, один із найскорботніших днів року для християн. День, коли смерть, здається, перемогла. Але... Ми сподіваємося на воскресіння. Ми віримо в перемогу життя над смертю. І ми молимося, щоб смерть програла. В цьому році, у час повномасштабної війни, війни Росії проти нашої держави, ці слова мають для нас особливе значення. Росія принесла в Україну смерть. Після восьми років жорстокої війни на Донбасі Росія захотіла знищити нашу державу повністю. Буквально позбавити українців права на життя. Але якими б жорстокими не були битви, у смерті немає шансів перемогти життя. Це знає кожна людина. Це знає кожен християнин», – заявив Зеленський.

Президент відзначив, що Збройні Сили України – це фундамент, на якому має стояти фортеця з національної єдності.

«Збройні Сили України блискуче виконують свої завдання. Розвідка, Національна гвардія, тероборона, поліція, прикордонники – усі на сто відсотків працюють на перемогу. Але на перемогу також має працювати й кожен громадянин – у тому, чим займається, і там, де перебуває. Якщо ви за кордоном – підтримуйте Україну. Якщо ви займаєтеся звичайною економічною діяльністю – робіть усе, щоб Україні було якнайбільше користі. Якщо ви опинилися на тимчасово окупованій території – намагайтеся створити окупантам якнайбільше проблем. Збройні Сили України – це наш фундамент. Але на цьому фундаменті має завжди стояти фортеця з нашої національної єдності», – підкреслив Зеленський.

Відзначимо, що поліція посилить охорону храмів на Великдень. Раніше прессекретар Антоніу Гутерріша опублікував заяву генсека ООН журналістам із закликом до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень, починаючи з Страсного четверга і до Великодня в неділю 24 квітня, щоб дозволити ряду гуманітарних коридорів відкритися.

У Європейському союзі підтримали заклик генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша припинити бойові дії в Україні у Страсний тиждень з 21 по 24 квітня, повідомив Петер Стано, офіційний представник голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн. Нагадаємо, Україна підтримує пропозицію ООН про перемир’я на Великдень.