Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна бере ППО в оренду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна бере ППО в оренду
фото ілюстративне

Протиповітряна оборона має велике значення для України, особливо в опалювальний період

Україна бере в оренду системи протиповітряної оборони, аби посилити захист у холодний період. Проте країни, які надають таку послугу не розкривають. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Така практика у нас вже є. Зрозуміло, що кожна країна перш за все дбає про власний захист. Ніхто своє ППО просто так нам не віддасть. Чому так довго постачають ППО, чому дозовано? Бо не має її стільки у світі, щоб нам її віддати», – сказав він.

Ігнат розповів, що протиповітряна оборона має велике значення, особливо в опалювальний період. Йдеться не лише про самі установки, але й про боєкомплекти, ракети.

Проте речник відмовився розкривати країни, які надали чи нададуть Україні системи ППО в оренду.

«Давайте не будемо озвучувати, з якими країнами. Ця інформація чутлива, особливо наші партнери не хотіли, щоб ми озвучували», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає британську ППО Terrahawk Paladin.

До слова, триває 599-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень

Теги: ЗСУ Україна системи ППО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Terrahawk Paladin призначений для боротьби з повітряними цілями, зокрема БПЛА
Україна отримає британську ППО Terrahawk Paladin: що вона захищатиме
12 жовтня, 11:37
Сторони обговорили низку важливих для України питань
Посилення ППО та коаліція F-16: Зеленський в Одесі провів переговори із прем'єром Нідерландів
13 жовтня, 19:17
Зеленський: Завершується цей тиждень, тиждень ППО для України, тиждень посилення. Перед зимою це ключовий пріоритет
Україна отримає додаткові ракети для ППО і нові пускові установки – Зеленський
Вчора, 20:36

Події в Україні

Рашисти вперше за час окупації почали звозити судна до Маріуполя
Рашисти вперше за час окупації почали звозити судна до Маріуполя
Атака бомбами на Харківщину та понад 170 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
Атака бомбами на Харківщину та понад 170 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
Російські загарбники вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні
Російські загарбники вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні
Україна бере ППО в оренду
Україна бере ППО в оренду
Британська розвідка назвала головний стратегічний об'єкт окупантів
Британська розвідка назвала головний стратегічний об'єкт окупантів
Окупанти зменшили артилерійські обстріли через снарядний голод – «Південь»
Окупанти зменшили артилерійські обстріли через снарядний голод – «Південь»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Росія оголосила про кінець контрнаступу України
75K
У бою загинув наймолодший командир підрозділу 72-ї бригади
14K
Чи вистачить винищувачів F-16 для захисту неба над Україною? Відповідь Столтенберга
13K
Росія перестане блокувати український експорт. Розвідка назвала неочікувану причину
12K
Чому воюють Ізраїль та Палестина? Головні питання і відповіді
3223
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Кінодіва Ольга Гришина повернулася на театральну сцену. Фоторепортаж з прем'єри
Сьогодні, 11:34
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 04:50
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
ЗСУ пояснили, чому окупантам важливо захопити Авдіївку
Вчора, 23:09
Понад 100 боїв за добу: окупанти безуспішно штурмують на шістьох напрямках
Вчора, 07:32
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 04:58

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту