Україна бере ППО в оренду

Протиповітряна оборона має велике значення для України, особливо в опалювальний період

Україна бере в оренду системи протиповітряної оборони, аби посилити захист у холодний період. Проте країни, які надають таку послугу не розкривають. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Така практика у нас вже є. Зрозуміло, що кожна країна перш за все дбає про власний захист. Ніхто своє ППО просто так нам не віддасть. Чому так довго постачають ППО, чому дозовано? Бо не має її стільки у світі, щоб нам її віддати», – сказав він.

Ігнат розповів, що протиповітряна оборона має велике значення, особливо в опалювальний період. Йдеться не лише про самі установки, але й про боєкомплекти, ракети.

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Проте речник відмовився розкривати країни, які надали чи нададуть Україні системи ППО в оренду.

«Давайте не будемо озвучувати, з якими країнами. Ця інформація чутлива, особливо наші партнери не хотіли, щоб ми озвучували», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає британську ППО Terrahawk Paladin.

До слова, триває 599-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень