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Наступ ЗСУ: Генштаб повідомив результати боїв

Діана Гасюк
glavcom.ua
Наступ ЗСУ: Генштаб повідомив результати боїв
Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень
фото: NYT

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 15 жовтня

Триває 599-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 15 жовтня.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Грем’ячка Чернігівської області; Голубівка, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли, Піщане Харківської області; Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Роздолівка, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Керамік, Очеретине, Прогрес, Ласточкине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка та Новоданилівка Запорізької області; Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області. Тут наші захисники відбили 7 атак ворога.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку окупанти 5 разів намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області, успіху не мали.

На Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 артилерійських засоби та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: окупанти авіація Авдіївка окуповані території інфраструктура озброєння населення ворог наступ

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