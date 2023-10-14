Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна отримає додаткові ракети для ППО і нові пускові установки – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна отримає додаткові ракети для ППО і нові пускові установки – Зеленський
Зеленський: Завершується цей тиждень, тиждень ППО для України, тиждень посилення. Перед зимою це ключовий пріоритет
фото: Офіс президента

Глава держави розповів про переговори з іноземними партнерами та нові пакети допомоги

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 598-го дня війни звернувся до народу.

Глава держави розповів про переговори з іноземними партнерами, нові пакети допомоги, які отримає Україна, та подякував воїнам, які тримають оборону там, де зараз особливо гаряче.

«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Завершується цей тиждень, тиждень ППО для України, тиждень посилення. Перед зимою це ключовий пріоритет.

І саме час подякувати партнерам за нові рішення про підтримку. Рішення цього тижня.

Нідерланди – перемовини з Марком Рютте в Одесі, рішення про додаткові ракети для «петріотів», підтримка наших наземних операцій і морських експортних коридорів. Є й оборонний пакет, про який було оголошено на «Рамштайні». Дуже дякую!

Є пакети від Іспанії, пакети від Британії, Норвегія, Фінляндія – дякую, Німеччина. Спільний оборонний пакет Чехії та наших друзів із Данії. Дякую всім лідерам за виконання наших із ними домовленостей!

Окрім додаткових ракет для ППО, будуть і нові пускові установки – працюємо над різними видами систем. Будуть запасні частини для систем, що вже Україна використовує. Звичайно, буде й артилерія – снаряди передусім. Безпілотники. Бронетехніка. Всі лідери, які нам допомагають, повністю поінформовані щодо актуальної ситуації на полі бою. Світ розуміє, до чого готується Росія та які терористичні ходи може планувати. Знаємо й те, як відповідати окупанту. І будемо відповідати потужно.

Перед засіданням «Рамштайну» в Брюсселі була хороша, дуже потрібна зустріч із міністром Остіном та новим очільником американських військових генералом Брауном. Чітке підтвердження підтримки України, чітка готовність разом посилювати наші дії та продовжувати тиснути на окупанта і восени, і зимою. І, до речі, Сполучені Штати на «Рамштайні» оголосили про своє співголовування в коаліції F-16 разом із Нідерландами та Данією. Важливе рішення, дуже дякую!

Відмінні переговори відбулися з урядом Бельгії. Ми вдячні за приєднання Бельгії до нашої коаліції F-16, за лідерство у використанні заморожених російських активів. Це справді потрібний крок – саме Бельгія стала першою країною, яка спрямує Україні кошти, що згенеровані російськими активами. Ми працюємо з іншими країнами ЄС, всього світу, щоб вони використовували кошти агресора саме так, як це буде справедливо, – на захист від агресії.

Окремо я хочу відзначити конференцію в Хорватії, яка відбулася цього тижня, – щодо гуманітарного розмінування. Майже третина нашої території – під небезпекою через міни, снаряди, які не розірвались. Очевидно, що потрібна глобальна підтримка очищення нашої землі від російських мін. І зараз у Хорватії були учасники конференції і саме щодо цієї проблеми понад 40 країн та міжнародних організацій. Є нові рішення про підтримку в розмінуванні. Я дякую кожній країні, яка долучилась!

У час, коли терор розповзається світом, важливо, щоб світ давав максимально однозначний сигнал, що захист від терору ніде не ослабне.

Звичайно, наші воїни. На всіх напрямках, де зараз особливо гаряче. Авдіївка, Мар’їнка, інші ключові точки Донеччини. Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка. Старомайорське. Звичайно, Куп’янський напрямок. Запорізька область – Оріхів, Роботине, Вербове, Новопрокопівка. Дякую всім, хто тримає позиції, знищує російські війська. Кожен день цих битв – це життя. Життя, які віддаються заради нашої держави. І це життя всієї України, яке рятується щодня, щоночі кожним успішним боєм. Це так важливо!

Слава вам, воїни! Слава нашому народу! І дякую всім у світі, хто нам допомагає! Слава Україні!».

Нагадаємо, Зеленський відзначив успіхи українських десантників. 

 

 

 

Теги: росія Німеччина Бельгія Фінляндія Норвегія українці розмінування Володимир Зеленський Авдіївка Україна Запорізька область переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент подякував бійцям за відданість та сміливість
Зеленський відзначив успіхи українських десантників
Сьогодні, 15:00
Фото двійника Зеленського у московському метро зробила Уміда Ісабаєва популярним
Двійник Зеленського розповів, який бізнес планував розпочати в Україні
Сьогодні, 11:03
Зеленський із розгромленого храму Одеси нагадав країнам Балтії, навіщо РФ шведський острів Готланд
Зеленський із розгромленого храму Одеси нагадав країнам Балтії, навіщо РФ шведський острів Готланд
Вчора, 20:32

Події в Україні

Росія почала «оновлений наступ» на Україну – Білий дім
Росія почала «оновлений наступ» на Україну – Білий дім
У бою загинув наймолодший командир підрозділу 72-ї бригади
У бою загинув наймолодший командир підрозділу 72-ї бригади
Україна отримає додаткові ракети для ППО і нові пускові установки – Зеленський
Україна отримає додаткові ракети для ППО і нові пускові установки – Зеленський
Більш як дві сотні українців заблоковані в Секторі Гази – Лубінець
Більш як дві сотні українців заблоковані в Секторі Гази – Лубінець
Генштаб повідомив про кількість атак на Авдіївському напрямку, ЗСУ тримають оборону
Генштаб повідомив про кількість атак на Авдіївському напрямку, ЗСУ тримають оборону
ЗСУ показали, як окупант намагався втекти від українського дрона: епічне відео
ЗСУ показали, як окупант намагався втекти від українського дрона: епічне відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Росія оголосила про кінець контрнаступу України
15K
На що розраховував ХАМАС?
11K
Боррель пояснив, чим має закінчитися війна Росії проти України
9796
Росія перестане блокувати український експорт. Розвідка назвала неочікувану причину
8747
Фантастична невдячність. Палестинці принизили Путіна на весь світ
7626
Чи вистачить винищувачів F-16 для захисту неба над Україною? Відповідь Столтенберга

Новини

Понад 100 боїв за добу: окупанти безуспішно штурмують на шістьох напрямках
Сьогодні, 07:32
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
Сьогодні, 04:58
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Чи вплинуть події в Ізраїлі на підтримку України від НАТО? Відповідь Столтенберга
Вчора, 23:51
ЗСУ вибили окупантів з передових позицій біля Копанів на Запоріжжі
Вчора, 22:50
Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту