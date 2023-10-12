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Україна отримає британську ППО Terrahawk Paladin: що вона захищатиме

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна отримає британську ППО Terrahawk Paladin: що вона захищатиме
Terrahawk Paladin призначений для боротьби з повітряними цілями, зокрема БПЛА
фото ілюстративне

Terrahawk Paladin можна застосовувати проти наземних цілей та морських суден

Збройні сили України отримають від Вликої Британії мобільну систему протиповітряної оборони Terrahawk Paladin. Вона буде боротися з російськими дронами та захищати важливі об’єкти. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрія Ігнат в ефірі телемарафону.

«Ці системи як стаціонарно можуть бути встановлені, так і на шасі. Тому вже відповідно до району, до напрямку виконання завдань буде вирішуватися, як і де такі платформи розміщувати», – пояснив він.

Ігнат розповів, що платформи Terrahawk Paladin можна розміщувати біля об'єктів критичної інфраструктури, щоб захистити їх від дронових атак.

«Наприклад, коли там збила певну частину авіація, там збило ППО середнього радіуса дії як Nasams, а уже на безпосередньо на об'єктах як «зброя останньої надії» що долетіло, добивають гармати», – додав він.

Terrahawk Paladin – зенітно-артилерійський комплекс малого радіусу дії виробництва британської компанії MSI Defence Systems Ltd, що призначений для боротьби з повітряними цілями, зокрема БПЛА. Також можливе застосування проти наземних цілей та морських суден.

Зенітний комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin був вперше продемонстрований у вересні 2022 року. Через рік, у вересні 2023 року, вийшла оновлена версія. Комплекс складається з трьох частин: РЛС, що відповідає за виявлення цілей у будь-яких умовах, цифрової системи управління вогнем та автоматичної гармати для знищення цілей.

Радіолокаційна компонентна комплексу включає в себе розміщені на одній щоглі чотири РЛС з активними фазованими антенними решітками (АФАР). Це дозволяє комплексу вести пошук цілей на всі 360°.

Система управління вогнем комплексу супроводжує виявлені цілі в автоматичному режимі.

Нагадаємо, триває 596-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Теги: безпілотник війна Україна Велика Британія

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