Головна Країна Політика
search button user button menu button

Посилення ППО та коаліція F-16: Зеленський в Одесі провів переговори із прем'єром Нідерландів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Посилення ППО та коаліція F-16: Зеленський в Одесі провів переговори із прем'єром Нідерландів
Сторони обговорили низку важливих для України питань
фото скріншот відео

Наразі є нове рішення Нідерландів щодо посилення протиповітряної оборони України

Сьогодні, 13 жовтня, президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Одеси зустрівся там із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Сторони обговорили посилення української ППО й не тільки. Про це глава держави повідомив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів.

За словами президента, наразі є нове рішення Нідерландів щодо посилення протиповітряної оборони України.

«Для нас важливо, щоб заморожені російські активи, їхнє використання було спрямоване, зокрема, на відбудову України. Активи терористів повинні піти на відновлення життя після ударів терору. Дякую за розуміння в цьому», – наголосив Зеленський.

Зокрема, як відзначив президент, під час зустрічі було обговорено:

  • подальші кроки щодо коаліції F-16, у якій Нідерланди відіграють лідерську роль;
  • інші аспекти оборонної співпраці;
  • посилення санкції проти Російської Федерації. Сторони однаково бачать необхідність прискорити наступні кроки, аби обмежити здатність терористів фінансувати війну.

Як повідомлялося, сьогодні, 13 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув до Одеси, де провів нараду з військовими, правоохоронцями, місцевою владою. 

Теги: Одеса Володимир Зеленський Нідерланди санкції президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський на Радбезі ООН, відкриття е-декларацій посадовців. Головне за 20 вересня
Зеленський на Радбезі ООН, відкриття е-декларацій посадовців. Головне за 20 вересня
20 вересня, 21:00
На мапі був тодішній СРСР без кордонів сучасної незалежної України
Зустріч Нетаньягу із Зеленським ледь не обернулася скандалом
20 вересня, 14:50
Майбутні спецоперації ЗСУ та постачання зброї: Зеленський провів засідання Ставки
Майбутні спецоперації ЗСУ та постачання зброї: Зеленський провів засідання Ставки
15 вересня, 20:20
За попередніми даними, усі дроні були знищені
Удар по Одещині: скільки «Шахедів» випустили окупанти
25 вересня, 06:18
Президент України зазначив, що будь-які санкційні паузи лише збільшують час російської агресії
Санкції проти РФ. Зеленський дорікнув Євросоюзу
2 жовтня, 17:14
Відповідальність за атаку взяла на себе російська хакерська група Killnet
Російські хакери атакували офіційний сайт королівської родини Великої Британії
1 жовтня, 21:13
Ракетний удар по Харкову, Зеленський їде до Румунії. Головне за 6 жовтня
Ракетний удар по Харкову, Зеленський їде до Румунії. Головне за 6 жовтня
6 жовтня, 21:00
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський вивчає можливість відвідати Ізраїль – ЗМІ
11 жовтня, 23:04
Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ відвідає Румунію
Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ відвідає Румунію
6 жовтня, 15:08

Політика

Посилення ППО та коаліція F-16: Зеленський в Одесі провів переговори із прем'єром Нідерландів
Посилення ППО та коаліція F-16: Зеленський в Одесі провів переговори із прем'єром Нідерландів
Зеленський в Одесі провів нараду із військовими (відео)
Зеленський в Одесі провів нараду із військовими (відео)
«Не бачу нічого поганого». Віталій Кім став на захист російської мови
«Не бачу нічого поганого». Віталій Кім став на захист російської мови
З реєстру корупціонерів зникли 65 осіб. НАЗК пояснило, що відбувається
З реєстру корупціонерів зникли 65 осіб. НАЗК пояснило, що відбувається
Ексміністр часів Януковича задонатив ЗСУ і потрапив до реєстру корупціонерів
Ексміністр часів Януковича задонатив ЗСУ і потрапив до реєстру корупціонерів
Арестович заявив, що йде в президенти та завдав удар по Зеленському
Арестович заявив, що йде в президенти та завдав удар по Зеленському

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Скандальні заяви Арестовича про жінок: правоохоронці почали розслідування
11K
Мобілізація в Україні. Маємо велику проблему
11K
Криворізький район здригнувся від вибуху
9245
ХАМАС може виробляти ракети за допомогою водопроводу, побудованого ЄС – The Telegraph
9197
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7652
«Це вже не жарти». Лобістам Московської церкви у парламенті зробили останнє попередження

Новини

Авдіївський напрямок: окупанти намагаються прорватися у п’ятьох місцях
Сьогодні, 06:52
Дощі в низці областей: прогноз погоди на 13 жовтня
Сьогодні, 04:54
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
США передадуть Україні велику партію дронів Switchblade
Вчора, 22:16
Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
Вчора, 07:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 05:17

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту