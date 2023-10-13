Посилення ППО та коаліція F-16: Зеленський в Одесі провів переговори із прем'єром Нідерландів

Наразі є нове рішення Нідерландів щодо посилення протиповітряної оборони України

Сьогодні, 13 жовтня, президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Одеси зустрівся там із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Сторони обговорили посилення української ППО й не тільки. Про це глава держави повідомив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів.

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За словами президента, наразі є нове рішення Нідерландів щодо посилення протиповітряної оборони України.

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«Для нас важливо, щоб заморожені російські активи, їхнє використання було спрямоване, зокрема, на відбудову України. Активи терористів повинні піти на відновлення життя після ударів терору. Дякую за розуміння в цьому», – наголосив Зеленський.

Зокрема, як відзначив президент, під час зустрічі було обговорено:

подальші кроки щодо коаліції F-16, у якій Нідерланди відіграють лідерську роль;

інші аспекти оборонної співпраці;

посилення санкції проти Російської Федерації. Сторони однаково бачать необхідність прискорити наступні кроки, аби обмежити здатність терористів фінансувати війну.

Як повідомлялося, сьогодні, 13 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув до Одеси, де провів нараду з військовими, правоохоронцями, місцевою владою.