Україна отримала зимовий пакет допомоги від Британії: що туди увійшло
ЗСУ отримають 70 тисяч сухпайків
Велика Британія передала Збройним силам України новий пакет допомоги. Українські військові отримають різний одяг і спорядження першої необхідності напередодні зими. Про це повідомляє Міноборони Британії. У відомстві наголосили, що це необхідна підтримка напередодні зими.
Що отримають бійці ЗСУ:
- 82 тисячі касок;
- 25 тисяч комплектів зимового одягу;
- 10 тисяч комплектів бронежилетів;
- 70 тисяч сухпайків.
Нагадаємо, триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків.
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