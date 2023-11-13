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Україна отримала зимовий пакет допомоги від Британії: що туди увійшло

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна отримала зимовий пакет допомоги від Британії: що туди увійшло
Українські воїни отримають 25 тисяч комплектів зимового одягу
фото ілюстративне

ЗСУ отримають 70 тисяч сухпайків

Велика Британія передала Збройним силам України новий пакет допомоги. Українські військові отримають різний одяг і спорядження першої необхідності напередодні зими. Про це повідомляє Міноборони Британії. У відомстві наголосили, що це необхідна підтримка напередодні зими.

Що отримають бійці ЗСУ:

  • 82 тисячі касок;
  • 25 тисяч комплектів зимового одягу;
  • 10 тисяч комплектів бронежилетів;
  • 70 тисяч сухпайків.

Нагадаємо, триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків.

Теги: ЗСУ війна Україна Велика Британія

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