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Британська розвідка пояснила, чому в армії РФ процвітає пияцтво та наркоманія

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, чому в армії РФ процвітає пияцтво та наркоманія
Однією з основних причин поганої російської дисципліни та зловживання психоактивними речовинами, ймовірно, залишається відсутність у бойових частин можливості відійти від лінії фронту
фото з відкритих джерел

Російські командири часто карають наркоманів і алкоголіків, направляючи їх у штурмові загони «Шторм-Z»

Неможливість залишити окопи спонукає російських окупантів випивати та вживати наркотики. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, у вересні 2023 року незалежне російське ЗМІ «Верстка» повідомило, що до 15% російських солдатів в Україні вживають наркотики, у тому числі амфетаміни та канабіс, і що їх легко дістати навіть на передовій.

«Ці повідомлення заслуговують на довіру і йдуть за численними повідомленнями з моменту вторгнення про велику кількість дисциплінарних подій, злочинів і смертей, пов'язаних зі зловживанням алкоголем серед російських військовослужбовців», - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, російські командири часто карають наркоманів і алкоголіків, направляючи їх у штурмові загони «Шторм-Z», які фактично перетворилися на штрафні підрозділи.

«Однією з основних причин поганої російської дисципліни та зловживання психоактивними речовинами, ймовірно, залишається відсутність у бойових частин можливості відійти від лінії фронту», – зазначають у міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що алкоголізм у топі причин небойових втрат росіян.

Триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряною обороною знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Теги: Міноборони наркотики шторм британська розвідка окупанти

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