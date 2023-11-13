Колишній прем’єр Британії Кемерон очолив МЗС країни: Сунак проводить кадрові перестановки

Кемерон у 2010 року очолив коаліційний уряд з ліберальними демократами, ставши наймолодшим прем'єр-міністром країни за останні роки

Прем'єр-міністр Ріші Сунак оновлює склад Кабміну, і вже призначені нові очільники МВС та МЗС

Новим міністром внутрішніх справ Великої Британії було призначено Джеймса Клеверлі, який раніше очолював Міністерство закордонних справ. Також сьогодні вранці була звільнена Суелла Браверман з посади глави МВС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон став новим міністром закордонних справ. Про це Кемерон написав у Facebook.

«Прем'єр-міністр попросив мене стати його міністром закордонних справ і я з радістю прийняв. Перед нами стоїть важкий комплекс міжнародних викликів, зокрема війна в Україні та криза на Близькому Сході. У цей час глибоких глобальних змін, цій країні рідко було важливішим бути поруч з нашими союзниками, зміцнювати наші партнерські відносини та переконатися, що наш голос почують», - йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як пише Sky News, сьогодні прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оновлює склад Кабміну та вже призначив нових очільників МВС та МЗС.

Як зазначається, перестановки проводяться на тлі підготовки до загальних виборів, які можуть відбутися упродовж наступних 12 місяців.

За даними видання, новим міністром внутрішніх справ було призначено Джеймса Клеверлі, який раніше очолював Міністерство закордонних справ. Також сьогодні вранці була звільнена Суелла Браверман з посади глави МВС.

Джеремі Хант, призначений міністром фінансів ще під час прем'єрства Ліз Трасс, нині все ж зберігає свою посаду, розповіли на Даунінг-стріт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Колишній прем'єр-міністр Девід Кемерон став новим міністром закордонних справ. Таке рішення Сунак ухвалив після заяви колишнього керівника цього відомства Бравермана про звільнення через гучний скандал.

Девід Кемерон подав у відставку з посади депутата в 2016 році, скликавши референдум щодо Brexit, а його кампанія за те, щоб залишитися в ЄС, програла голосування. Сам він більше не є обраним політиком. Але уряд підтвердив, що тепер він увійде до Палати лордів як довічний пер, що дасть йому можливість знову служити міністром.

Раніше повідомлялося, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон особисто возить гуманітарну допомогу до Польщі, яка потім потрапляє в Україну.