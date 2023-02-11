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Україна пережила масований ракетний удар: яка ситуація в регіонах станом на 11 лютого

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна пережила масований ракетний удар: яка ситуація в регіонах станом на 11 лютого
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Харкова
фото: ДСНС

Під ворожі обстріли потрапили майже всі регіони України

10 лютого Україна зазнала чергового масованого ракетного удару. Про ситуацію в регіонах станом на ранок 11 лютого інформують обласні державні адміністрації.

Київщина

Вчора область зазнала чергової масованої ракетної атаки. Внаслідок вдалої роботи ППО влучань не було, постраждалих немає. Пошкоджено декілька домогосподарств.

Львівщина

Під час ракетного удару ворог влучив в об‘єкт енергетичної інфраструктури. У Золочівському районі біля будинку впала ворожа ракета, яка не вибухнула. Згодом працівники ДСНС її знешкодили. Ще одна ракета впала неподалік санаторію у Львівському районі. Вибухова хвиля пошкодила вікна будівлі. Обійшлось без постраждалих та жертв.

Силами оборони було збито 9 ворожих ракет на території Львівської області.

Хмельниччина

Учора вдень під час масованого удару у Хмельницькій області наші сили ППО збили одну крилату ракету в Хмельницькому районі. Також було влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади. Пожежа ліквідована, постраждалих нема. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Івано-Франківська область

Учора було зафіксовано влучання ракети на територію об’єкта енергетичної інфраструктури. На роботу об’єкту вибух не вплинув. Аварійних вимкнень не проводилось. Пожежі не було. Загиблих та постраждалих не має. Також силами ППО збито одну ворожу ракету.

Чернігівщина

Сталося чотири обстріли за добу із мінометів: Чернігівський, Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

10 лютого протягом дня ворог здійснив обстріли семи територіальних громад області: Середино-Будської, Білопільської, Великописарівської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Глухівської, Шалигинської. Було зафіксовано більше 100 прильотів, у тому числі скидання з БпЛА вибухового пристрою.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Запоріжжя, Мала Токмачка, Затишшя, Гуляйполе, Білогір'я, Чарівне, Оріхів, Залізничне, Новоданилівка, Малинівка, Ольгівське, Новоандріївка, Щербаки, Новомиколаївка, Новояковлівка, Темирівка, Полтавка, Червоне, Степногірськ, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське. Надійшло 25 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури. Деталі уточнюються.

Дніпропетровщина

Наші військові з повітряного командування «Схід» збили минулої доби всі дев’ять ворожих ракет, які рашисти направили на область. Не обійшлося без руйнувань, уламки збитих ракет впали в Криворізькому та Кам'янському районах. Люди не постраждали.

Вночі «Шахеди» уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один — у Нікопольському. Всюди суттєві руйнування. Сталися пожежі, які вогнеборці вже вгамували. На місцях прильотів відповідні служби ліквідують наслідки атак. Без жертв.

Харківщина

10 лютого зранку ворожа ракета влучила по Харківському району, по території об‘єкту критичної інфраструктури. Отримали поранення вісім людей, всіх госпіталізовано. До 14:00 рятувальники ліквідували наслідки влучання.

Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів. Зокрема, на Слобожанському напрямку ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів: Уди, Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Огірцеве, Тернова і Фиголівка. На Куп’янському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів: Новомлинськ, Гряниківка, Дворічна, Западне, Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Берестове. Через обстріли м. Вовчанськ Чугуївського району вчора вранці пошкоджено багатоквартирний 9-поверховий будинок. Внаслідок обстрілу смт Вільча і с. Вовчанські Хутори пошкоджено декілька житлових будинків. У м. Куп'янськ пошкоджено 7 приватних будинків. Внаслідок артилерійського обстрілу села Одноробівка Богодухівського району пошкоджено два двоповерхових багатоквартирних будинки, електромережі, системи водопостачання та каналізації.

Близько 16:30 по Вовчанську було завдано авіаційного удару. Пошкоджено адміністративну будівлю, зруйновано кафе, будівлю Ощадбанку, двоповерховий багатоквартирний будинок, постраждало приміщення дитячого садка та аптеки. Зазнала поранення та була госпіталізована 69-річна жінка.

Луганщина

Поблизу Кремінної, Шипилівки та Білогорівки Сили оборони України відбили атаки ворога. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів Макіївки, Площанки, Діброви і Білогорівки.

У прифронтових захоплених населених пунктах спостерігається нестача продуктів харчування в магазинах, робота яких обмежена, та ліків, як от у Кремінній. Загарбники дограбовують те, що ще залишалась вцілілим упродовж майже року. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Зранку — обстріли Авдіївки з артилерії та градів. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

За минулу добу без суттєвих змін залишається ситуація поблизу Вугледара, Бахмута та Соледара. Під постійними обстрілами с. Парасковіівка. Обстріли с. Роздолівка та с. Федоровка, пошкоджено п’ять приватних будинків; а також с. Васюківка зруйновано два приватних будинка.

Впродовж доби — обстріли Костянтинівської громади (с. Олександро-Шультине та Іванопілля) і Лиманської ТГ (с.Торське і Зарічне). Пошкоджені приватні будинки. Ввечері — обстріл с.Карлівка. Пошкоджені приватні будинки.

Впродовж доби відбувались хаотичні обстріли позицій та околиць Торецької громади з важкого озброєння та стрілецької зброї. Під час ворожого артобстрілу було пошкоджено будинки та господарчі споруди та приватні будинки у м. Торецьк та смт Петрівка.

Протягом ночі тривали обстріли зі ствольної артилерії м. Мар'їнка, с. Георгіївка, с. Максимільянівка. Внаслідок обстрілів було зруйновано приватний житловий будинок у с. Максимільянівка. Дані про постраждалих уточнюються.

За добу на Донеччині: один загиблий, чотири поранених.

Миколаївщина

Учора під артилерійським вогнем була акваторія Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також вчора ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та сам Херсон. За інформацією Оперативного командування «Південь», над Херсонщиною збито два ворожих безпілотника. Вночі російські війська вкотре обстрілювали Херсон. Через ворожі удари пошкоджене приміщення одного з найбільш важливих об'єктів міста — залізничного вокзалу. Постраждалих немає.

Також ворог завдав удару по багатоповерхівці у мікрорайоні Острів, в якій знаходилися мирні херсонці. Вибуховою хвилею та уламками снарядів у квартирах повибивало вікна, також пошкоджено стіни та декілька балконів. Через російський обстріл постраждала літня херсонка. Її з осколковими пораненнями бригада «швидкої» доставила до лікарні. Жінка знаходиться у важкому стані, медики борються за її життя. Загалом протягом доби на Херсонщині три людини поранені через агресію рф, загиблих немає.

З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 66 осіб, з них 5 – це діти.

У тимчасово окупованому населеному пункті Залізний Порт російські загарбники намагаються провести паспортизацію місцевого населення. Для цього до села перемістили паспортний стіл із населеного пункту Гола Пристань. Зважаючи на те, що черги бажаючих отримати російське громадянство немає, тим, хто погодиться, окупанти обіцяють грошову винагороду

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Теги: війна росія Україна ЗСУ ракета обстріл

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