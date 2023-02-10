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Масована атака по Україні, ракети РФ над країною НАТО. Головне за 10 лютого

glavcom.ua
Масована атака по Україні, ракети РФ над країною НАТО. Головне за 10 лютого
Над Молдовою було зафіксовано російську ракету
www.slovoidilo.ua

Крилаті ракети «Калібр» здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Польщі, корупційні скандали на Житомирській митниці, російські ракети перетнули повітряний простір країни НАТО, Шмигаль назвав наслідки обстрілів об'єктів енергетики, нардепи більше не розказуватимуть про перебіг пленарних засідань, світова спільнота не  хоче бачити на Олімпіаді у Парижі росіян та білорусів. Ці та інші події 10 лютого ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Зеленський зустрівся із Дудою в Жешуві

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Жешуві з польським лідером Анджеєм Дудою. Глави держав обговорили останні візити Зеленського до європейських столиць

Підозру отримала майже половина інспекторів: викрито зловживання на Житомирській митниці

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань ліквідували нову корупційну схему на Житомирській митниці. За матеріалами правоохоронців підозру отримали п’ять головних інспекторів митного посту, що становить майже половину митників, які працювали на зміні. Протиправна діяльність чиновників призвела до збитків державі щонайменше на 3,5 млн грн.

Російські ракети перетнули повітряний простір країни НАТО

Сьогодні, 11 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети «Калібр» здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний

Шмигаль назвав наслідки обстрілів об'єктів енергетики

Внаслідок масованої ракетної атаки росіян сьогодні, 10 лютого, зазнала пошкоджень енергетична інфраструктура України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Нардепи пропонують самі собі закрити рот, уже вигадали покарання – законопроєкт

Якщо хтось із парламентарів повідомить про перебіг пленарного засідання сесії Верховної Ради раніше, ніж за годину до закриття, на нього очікуватиме штраф.

Олімпіада в Парижі: 35 країн проголосували проти участі росіян

Група з 35 країн виступила проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських їграх в Парижі. Рішення було прийнято під-час віртуального саміту міністрів спорту країн-учасниць.

Уряд звільнив усіх заступників голови МВС

Сьогодні рішенням Кабміну було звільнено всіх заступників міністра внутрішніх справ України. А саме: Мері Акопян, Ігоря Бондаренка,
Сергія Гончарова, Богдана Драп’ятого та Катерину Павліченко.

Нагадаємо, триває 352 доба російського широкомасштабного вторгнення. осійська Федерація здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території нашої країни. За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування.  61 крилату ракету знищено нашими захисниками. Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, з яких – із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136». Зокрема по цивільній інфраструктурі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

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Теги: наступ міністр депутат Молдова Генштаб завод штраф українці Володимир Зеленський інфраструктура Денис Шмигаль Валерій Залужний ворог розвідка

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