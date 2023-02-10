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ЗСУ показали, як збивали ворожий дрон-камікадзе (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ показали, як збивали ворожий дрон-камікадзе (відео)
фото скріншот відео

Ворожий дрон збила Дніпровська зенітна ракетна бригада Повітряного командування «Схід»

Українські військові показали роботу ППО під час масованого обстрілу РФ 10 лютого. Військові опублікували відео збиття одного з ворожих дронів-камікадзе. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

«Збиття ворожого дрона-камікадзе протиповітряною обороною Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряне командування «Схід» 10.02.2023», – йдеться у дописі під відео.

Раніше захисники також показали, як знищили російську ракету із переносного зенітно-ракетного комплексу.

Нагадаємо, триває триста п’ятдесят друга доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території нашої країни. За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування.  61 крилату ракету знищено нашими захисниками. Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, з яких – із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136». Зокрема в, по цивільній інфраструктурі.

Теги: військові ворог відео ЗСУ війна

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