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Російські ракети зупинили роботу одного з блоків Хмельницької АЕС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські ракети зупинили роботу одного з блоків Хмельницької АЕС
фото з відкритих джерел

Усі системи ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС спрацювали належним чином

Через атаку російських ракет по енергетичній інфраструктурі України, зупинився один із блоків Хмельницької АЕС. Про це йдеться в повідомлені Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ, пише «Інтерфакс-Україна».

«Сьогодні український регулятор повідомив МАГАТЕ, що дві з трьох діючих АЕС – Рівненська та Південноукраїнська – як запобіжний захід знизили вихід електроенергії, через нестабільність електромережі внаслідок обстрілу також зупинився один із блоків Хмельницької АЕС», –  зазначили в МАГАТЕ.

Згідно з повідомленням, місії, які перебувають на станціях, підтвердили ці події, а також засвідчили, що всі системи ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС спрацювали належним чином.

Також зазначається, що Рівненська та Південноукраїнська АЕС знизили виробництво електроенергії через обстріл.

Нагадуємо, за даними міністра енергетики Германа Галущенка, внаслідок дронової та ракетної атак російських загарбників зафіксовано влучання в енергооб'єкти в шести областях. ДТЕК повідомив про пошкодження чотирьох його ТЕС.

За повідомленням АТ «Хмельницькобленерго», унаслідок ракетного обстрілу 10 лютого більша частина міста Хмельницького та низки районів області була знеструмлена.

Як повідомлялося,  російські ракети пошкодили енергооб’єкти у шістьох областях. Також прем'єр-міністр Денис назвав наслідки обстрілів об'єктів енергетики.

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Теги: АЕС Україна міністр МАГАТЕ Хмельниччина

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