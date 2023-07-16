Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Україна пишається вами»: Зеленський поіменно подякував воїнам

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Україна пишається вами»: Зеленський поіменно подякував воїнам
Зеленський назвав прізвища бійців, які відзначилися на фронті
фото: Офіс президента

Щороку Україна ставатиме лише міцнішою та допомагатиме іншим вільним націям берегти суверенітет – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він наголосив, що Україна ніколи не відмовиться від свого суверенітету, а також поіменно подякував воїнам, які виборюють свободу на фронтах.

«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні ми відзначаємо вже 33-тю річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет України. 33-тю з багатьох-багатьох таких річниць, які Україні ще належить відзначити. Вільній Україні.

Наша держава ніколи не відмовиться від свого суверенітету. Це вже очевидно всім у світі. І хоч би яким був російський терор, ми знаємо, що українська свобода все одно збережеться, все одно переможе.

Щороку Україна ставатиме лише міцнішою та допомагатиме іншим вільним націям берегти суверенітет і будувати спільну безпеку. Україна це може. Може завдяки тому, що рядки й слова з наших фундаментальних державних документів підтверджуються силою й рішучістю наших людей. Мільйонів українців і українок, для яких воля нашої держави – це їхня особиста воля. Вшановуючи українську свободу, український суверенітет, українську силу, ми завжди вшановуємо наших героїв. Різних людей, які билися й бʼються заради України та яким ми завдячуємо свободою.

Сьогодні я хочу особливо відзначити воїнів, які цими днями, цими тижнями проявили максимум своєї хоробрості й ефективності заради України.

Солдат Олександр Шульга, механік-водій танкового батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Дякую, Олександре, за вашу відвагу та врятовані життя екіпажу!

Солдат Олександр Левченко, командир бойової машини «Бредлі» 47-ї окремої механізованої бригади. Дякую, Олександре, за дуже хоробру бойову роботу та знищення ворога!

Солдат Андрій Головко, командир відділення вогневої підтримки 79-ї окремої бригади ДШВ. Дякую, Андрію, за влучність і такі потрібні Україні результати на полі бою!

Майор Тетяна Гумеля, 110-та окрема бригада територіальної оборони, – я дякую Вам, Тетяно, за якісну логістику й професійну службу!

Сержант Олександр Олівко, 3-тя окрема штурмова бригада, командир кулеметного відділення. Дякую за сміливість і влучність, Олександре!

Молодший сержант Владислав Дацький – теж 3-тя окрема штурмова бригада, головний сержант штурмового взводу. Дякую за силу, Владиславе!

Старший лейтенант Ігор Дикун, Герой України, командир розвідбату. 5-та окрема штурмова бригада. Справжній взірцевий український воїн. Дякую, Ігорю!

Лейтенант Олександр Коваленко, Герой України, командир 2-ї штурмової роти 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар». Дякую, Олександре!

Старший солдат Максим Шевцов, солдат Андрій Хмілевський, молодший сержант Богдан Максимов. Усі троє – воїни нашої славетної «Вісімдесятки» – 80-ї окремої бригади ДШВ. Я дякую вам, воїни!

Старший лейтенант Євгеній Марциненко та солдат Олександр Дудун – воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Я дякую вам, хлопці! Дякую вам за українську силу!

Старший лейтенант Олег Спічак та молодший сержант Сергій Саргсян – воїни 123-ї окремої бригади територіальної оборони. Дякую за щоденну хоробрість, щоденну військову кмітливість у протидії російським ДРГ!

Капітан-лейтенант Микола Сопко і старшина другої статті Сергій Тарасов – воїни 73-го морського центру спеціальних операцій. Дякую вам за дуже вагомі бойові результати!

Завжди в боротьбі за свободу – цінний внесок кожного й кожної. Україна пишається своїми героями! Україна пишається вами! Слава вам, воїни!

І, звичайно, я дякую всім воїнам Повітряних сил Збройних Сил України – пілотам, зенітникам, бійцям мобільних вогневих груп. Кожному й кожній, хто береже українське небо. Дякую за кожну збиту російську ракету! Ми вже показали, що немає таких російських ракет, яких не могли б збити українці. І коли український повітряний щит стане достатньо міцним – а це буде! – Україна забезпечить реальну свободу й захищеність усієї Європи від російського терору. Безпека нашого континенту починається тут суверенітетом і силою України.

Слава Україні!»

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем та першою леді Кім Кон Хі. Корейський лідер прибув в Україну з неоголошеним візитом, відвідав Бучу та Ірпінь

Теги: Свобода Айдар машини водій українці держава Герой України Володимир Зеленський Україна суверенітет безпека солдат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський пообіцяв зберігати найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир
Тільки повне звільнення української території поверне силу міжнародному порядку – Зеленський
Вчора, 16:59
Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль, перша леді Кім Кон Хі та подружжя Зеленських
Зеленський зустрівся з президентом Південної Кореї (відео)
Вчора, 14:45
Володимир Зеленський: «Кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність»
«Окупанти роблять все, щоб зупинити ЗСУ». Зеленський розповів про важку ситуацію на фронті (відео)
14 липня, 20:17

Події в Україні

Росіяни вкотре за день атакували Харків: у місті пролунали вибухи
Росіяни вкотре за день атакували Харків: у місті пролунали вибухи
РФ завдала ракетного удару по Харкову: є жертва
РФ завдала ракетного удару по Харкову: є жертва
Скільки росіян звернулися із проханням взяти їх у полон. Речник «Хочу жити» назвав число
Скільки росіян звернулися із проханням взяти їх у полон. Речник «Хочу жити» назвав число
«Україна пишається вами»: Зеленський поіменно подякував воїнам
«Україна пишається вами»: Зеленський поіменно подякував воїнам
Окупант скаржиться на гори трупів біля Антонівського мосту (перехоплення)
Окупант скаржиться на гори трупів біля Антонівського мосту (перехоплення)
Скоро повернеться у стрій: командир «Азова» Денис Прокопенко зустрівся зі своїми бійцями
Скоро повернеться у стрій: командир «Азова» Денис Прокопенко зустрівся зі своїми бійцями

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Онуфрій заявив, що митрополит Павло недостойний бути в СІЗО: курйозне відео
45K
Російські десантники погрожують Шойгу розплатою за «Батю» (відео)
12K
Під Бахмутом ЗСУ взяли у полон окупанта, який заснув на посту (відео)
8711
ЗМІ назвали ключову проблему українського контрнаступу
7274
Парафіянка Московської церкви пояснила, нащо митрополиту Павлу Mercedes (відео)
6272
ЗСУ ліквідували командира російської розвідувальної бригади

Новини

Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
Сьогодні, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
Вчора, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту