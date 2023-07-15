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Президент Південної Кореї відвідав Бучу (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент Південної Кореї відвідав Бучу (фото)
Юн Сок Йоль планує зустріч із українським лідером
фото: Офіс генпрокурора

Юн Сок Йоль прибув до України разом із дружиною

Президентові Південної Кореї Юн Сок Йолю та його дружині у Бучі показали місця воєнних злочинів, скоєних російською армією. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«Генеральний прокурор Андрій Костін показав президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю та його дружині місця злочинів, скоєних російськими військовими під час окупації Бучі в березні 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Генпрокурор подякував президентові Кореї за його тверду позицію та наголосив, що світова спільнота не має права миритися з масштабними нападами на цивільне населення.

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«Режим РФ має понести відповідальність за все скоєне. Найефективніший спосіб досягти цього – спеціальний трибунал щодо злочину агресії», – наголосив він.

Нагадаємо, в Україну з неоголошеним візитом прибув президент Південної Кореї.

Теги: Південна Корея війна Україна

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