Президент Південної Кореї відвідав Бучу (фото)

Юн Сок Йоль прибув до України разом із дружиною

Президентові Південної Кореї Юн Сок Йолю та його дружині у Бучі показали місця воєнних злочинів, скоєних російською армією. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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«Генеральний прокурор Андрій Костін показав президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю та його дружині місця злочинів, скоєних російськими військовими під час окупації Бучі в березні 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Генпрокурор подякував президентові Кореї за його тверду позицію та наголосив, що світова спільнота не має права миритися з масштабними нападами на цивільне населення.

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«Режим РФ має понести відповідальність за все скоєне. Найефективніший спосіб досягти цього – спеціальний трибунал щодо злочину агресії», – наголосив він.

Нагадаємо, в Україну з неоголошеним візитом прибув президент Південної Кореї.