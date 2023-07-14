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«Окупанти роблять все, щоб зупинити ЗСУ». Зеленський розповів про важку ситуацію на фронті (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Окупанти роблять все, щоб зупинити ЗСУ». Зеленський розповів про важку ситуацію на фронті (відео)
Володимир Зеленський: «Кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність»
фото: Офіс президента

Глава держави анонсував важливі переговори для України

Учасники Ставки верховного головнокомандувача сьогодні дуже детально розглянули ситуацію на передовій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Ситуація на всіх ключових напрямах дій – як захисту від російських штурмів, так і наших активних кроків уперед. Плюс усе, що для цього важливо. Снаряди, зброя, техніка. Раціональність використання снарядів, постачання від партнерів і наше, українське виробництво. Логістика», – розповів він.

На Ставці також заслухали командувачів: Залужного, Сирського, Тарнавського. А також командирів із конкретних ділянок передової. А також міністра внутрішніх справ Клименка та керівникв прикордонної служби Дейнека.

«Була важлива доповідь керівника ГУР Буданова щодо ситуації на території Білорусі – дуже уважно стежимо, що там відбувається з погляду безпеки. Станом на сьогодні масштабних загроз немає. Повне наше зосередження – на фронті. Маємо всі розуміти дуже чітко – максимально чітко, – що російські сили на наших південних та східних землях вкладаються усім, чим можуть, у те, щоб зупинити наших воїнів. І кожна тисяча метрів просування вперед, кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність. Усі, хто йде на штурм, усі, хто відбиває ворожі штурми, – молодці, і я вдячний кожному нашому воїну!», – додав президент.

Глава держави також повідомив, що попереду ще будуть важливі переговори для України. І вже готуємося до наступних тижнів. Крім того, готуються й нові рішення РНБО щодо санкцій.

«Продовжую наради щодо трансформації України. Сьогодні – щодо військової освіти. Увесь досвід наших воїнів, всі набуті компетенції українців і українок у війні, наш спільний із партнерами новий досвід оборони – усе це маємо інтегрувати в оновлену українську військову освіту. Зрозуміло, що ця галузь на державному рівні заслуговує суттєвого оновлення. І дуже важливо, щоб до дискусії про таке оновлення були залучені ті, хто зараз практично захищає нашу державу та вже тренує захисників і захисниць нашої держави. І ще одне», – зазначив він.

Зеленський наголосив, що українці розкрили величезний потенціал нашої країни. Тепер увесь він спрямований на наш захист. Але, коли ми завершимо війну, український потенціал має бути інвестований в український розвиток.

«Світ із великою зацікавленістю чекає, яким буде цей розвиток, що дасть світу Україна перемоги. І це питання кожен і кожна зараз в Україні, хто працює для держави, хто планує працювати для держави… кожен і кожна зараз мають поставити це питання собі. Та знайти відповіді. Україна стала глобальною силою. І має стати силою глобального розвитку. Впевнений, так і буде Слава всім, хто б’ється заради України! Я дякую кожному й кожній, хто захищає нашу державу! Слава Україні!», – закінчив звернення президент.

Нагадаємо, триває 506-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

Теги: ЗСУ війна Володимир Зеленський фронт

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