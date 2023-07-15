Зеленський зустрівся з президентом Південної Кореї (відео)

Сторони обговорили повернення депортованих українців, реалізацію «формули миру» та економічну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Корея Юн Сок Йоль та перша леді Кім Кон Хі. Про це глава держави повідомив в Telegram.

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«Під час цього візиту – першого в історії наших відносин – ми обговорюємо все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах», – йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили повернення депортованих українців, реалізацію «формули миру» та підготовку Глобального саміту миру, продовольчу й енергетичну безпеку та економічну співпрацю.

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«Впевнений, що разом ми дамо більше сили нашим народам і глобальним позиціям України та Республіки Корея», – додав глава держави.

Нагадаємо, в Україну з неоголошеним візитом прибув президент Південної Кореї. Він відвідав Бучу та Ірпінь.