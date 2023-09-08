Україна повернула додому дев'ятьох дітей, яких викрали окупанти (фото)

Серед тих, кого вдалося повернути, – неповнолітній, якого росіяни звинуватили у підриві моста

Україна повернула додому дев’ятьох дітей, яких російські окупанти незаконно вивезли з країни або тримали на захоплених територіях. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець в Telegram.

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Серед тих, кого вдалося повернути, – неповнолітній, якого росіяни звинуватили у підриві моста.

«Історії цих дітей вражають. Я неодноразово наголошував, що кожне повернення, як спецоперація. Адже долі дітей різні, але кожному з них довелося пройти через випробування. Наприклад, двоє діток довгий час перебували на тимчасово окупованих територіях, і тепер, нарешті, вдалося повернути їх батькам. Також нам вдалося повернути на Батьківщину хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували. Він пройшов всі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні», – написав Лубінець та зазначив, що з безпекових міркувань неможливо розголошувати багато деталей повернення.

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Раніше повідомлялося, що Україна повернула ще 11 дітей з Росії та тимчасово окупованих територій.