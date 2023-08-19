Декриміналізація порно. А хто захистить дітей?

У 2023 році в Україні майже вдвічі збільшилась кількість кримінальних справ, пов'язаних з порноконтентом за участю дітей

Щодо декриміналізації відповідальності за контент 18+

Рада хоче видозмінити статті 301 та 302 Кримінального кодексу України. Ок, змінюйте. Але після того, як зробите одну важливу річ.

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Перед тим, як починати братися за те, що деяким ділкам аж свербить, наведіть порядок із захистом прав і інтересів дітей.

За даними Офісу генпрокурора і платформи Опендатабот, у 2023 році в Україні майже вдвічі збільшилась кількість кримінальних справ, пов'язаних з порноконтентом за участю дітей (1244 проваджень).

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Зараз мені тут почнуть згадувати, що Україна належить до топ-20 країн за споживанням трафіку на Pornhub. Декриміналізація може принести додатково щонайменше 5 млрд грн доходів у бюджет.

Мені ця антиментовська чи бюджетна метушня дорослих тіток і дядь, чесно кажучи, не цікавить від слова взагалі. Прекрасно розумію, хто тащить цю річ.

Мене пріоритетно важливо спочатку почути позицію щодо правового захисту дітей, а не потаємні улюлюкання та смішки активних лобістів ініціативи і тих, хто аж слюною кидається, захищаючи якийсь там OnlyFans.

Тепер дивіться. Ще перед повномасштабною війною Радою було ухвалене дуже круте рішення – Закон «Про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі» щодо захисту прав та найкращих інтересів дитини».

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Цим актом заборонялось втягувати дітей у діяльність із виробництва й обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, порнографічних матеріалів, надання послуг, а також організація й проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру. Також встановлювалась заборона на використання образів дітей у будь-якій формі в продукції сексуального чи еротичного характеру.

І от найцікавіше, вищезгаданий закон про захист дітей та закон про захист суспільної моралі втратили чинність 31 березня 2023 року у зв'язку із набуттям чинності відомого всім Закону «Про медіа». І далі – правова пустота.

А проблема застосування 301 статті Кримінального кодексу полягає ще й у тому, що в законодавстві нема визначення поняття «порнографія». Воно було якраз в законі «Про захист суспільної моралі».

Суспільна мораль – це зараз розмова не про якусь ретроградність чи консервативну відсталість. Робіть за закритими вікнами і дверями що хочете із собою, якщо це відповідає закону.

Унормована законом суспільна мораль – серйозний цивілізований інструмент дорослого суспільства, який дозволить захистити права дітей і встановить чіткі береги та запобіжники від всіляких ідіотів чи активістів.

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Деякі з них крім своєї надмірної особистої пихатості та вічного скиглення лише про свої егоїстичні права типу «моє тіло – моє діло» входять в дикий раж вседозволеності. Ліберальне суспільство повинно мати рамки і відповідальність захистити базові речі.

Права діток – саме така річ. Один із способів – поновити в новій редакції Закон «Про суспільну мораль».