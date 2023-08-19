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Олег Постернак Керівник Центру политичної розвідки, політтехнолог

Декриміналізація порно. А хто захистить дітей?

glavcom.ua
У 2023 році в Україні майже вдвічі збільшилась кількість кримінальних справ, пов'язаних з порноконтентом за участю дітей
фото з відкритих джерел

Щодо декриміналізації відповідальності за контент 18+

Рада хоче видозмінити статті 301 та 302 Кримінального кодексу України. Ок, змінюйте. Але після того, як зробите одну важливу річ.

Перед тим, як починати братися за те, що деяким ділкам аж свербить, наведіть порядок із захистом прав і інтересів дітей.

За даними Офісу генпрокурора і платформи Опендатабот, у 2023 році в Україні майже вдвічі збільшилась кількість кримінальних справ, пов'язаних з порноконтентом за участю дітей (1244 проваджень).

Зараз мені тут почнуть згадувати, що Україна належить до топ-20 країн за споживанням трафіку на Pornhub. Декриміналізація може принести додатково щонайменше 5 млрд грн доходів у бюджет.

Мені ця антиментовська чи бюджетна метушня дорослих тіток і дядь, чесно кажучи, не цікавить від слова взагалі. Прекрасно розумію, хто тащить цю річ.

Мене пріоритетно важливо спочатку почути позицію щодо правового захисту дітей, а не потаємні улюлюкання та смішки активних лобістів ініціативи і тих, хто аж слюною кидається, захищаючи якийсь там OnlyFans.

Тепер дивіться. Ще перед повномасштабною війною Радою було ухвалене дуже круте рішення – Закон «Про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі» щодо захисту прав та найкращих інтересів дитини».

Цим актом заборонялось втягувати дітей у діяльність із виробництва й обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, порнографічних матеріалів, надання послуг, а також організація й проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру. Також встановлювалась заборона на використання образів дітей у будь-якій формі в продукції сексуального чи еротичного характеру.

І от найцікавіше, вищезгаданий закон про захист дітей та закон про захист суспільної моралі втратили чинність 31 березня 2023 року у зв'язку із набуттям чинності відомого всім Закону «Про медіа». І далі – правова пустота.

А проблема застосування 301 статті Кримінального кодексу полягає ще й у тому, що в законодавстві нема визначення поняття «порнографія». Воно було якраз в законі «Про захист суспільної моралі».

Суспільна мораль – це зараз розмова не про якусь ретроградність чи консервативну відсталість. Робіть за закритими вікнами і дверями що хочете із собою, якщо це відповідає закону.

Унормована законом суспільна мораль – серйозний цивілізований інструмент дорослого суспільства, який дозволить захистити права дітей і встановить чіткі береги та запобіжники від всіляких ідіотів чи активістів.

Деякі з них крім своєї надмірної особистої пихатості та вічного скиглення лише про свої егоїстичні права типу «моє тіло – моє діло» входять в дикий раж вседозволеності. Ліберальне суспільство повинно мати рамки і відповідальність захистити базові речі.

Права діток – саме така річ. Один із способів – поновити в новій редакції Закон «Про суспільну мораль».

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Джерело
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Теги: діти закон Україна порно

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