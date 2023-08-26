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Україна повернула з РФ та окупованих регіонів ще 11 дітей: зворушливе відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна повернула з РФ та окупованих регіонів ще 11 дітей: зворушливе відео
Ще 11 дітей повернулися на підконтрольну Україні територію
фото: скриншот відео

Команда Save Ukraine повернула на підконтрольну Україні територію вже 161 дитину

Україна повернула ще 11 дітей з Росії та тимчасово окупованих територій. Зворушливе відео цієї події оприлюднив колишній уповноважений президента України з прав дитини і засновник фонду Save Ukraine Микола Кулеба у Telegram .

«Ще 11 українських дітей вдалося забрати з Росії та тимчасово окупованих територій. Тому радісно ділимося з вами цією приємною новиною. Дякую кожному, хто підтримує нас у цій складній, але такій надважливій справі», – написав Кулеба.

Він додав, що наразі налічується вже 161 дитина, яку вдалося повернути команді Save Ukraine з РФ та тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, білоруська опозиція передала до Міжнародного кримінального суду докази незаконного переміщення українських дітей на території Республіки.

До слова, журналісти встановили шлях, яким навесні 2022 року військовослужбовці РФ разом із представниками угруповання «ДНР» депортували з окупованих територій Донецької області до Росії 31 українську дитину.

Також повідомлялося, що дружина глави російського міністерства надзвичайних ситуацій (МНС) Олександра Куренкова Олена Мільська причетна до незаконного вивезення українських дітей. 

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Теги: росія діти Україна депортація

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