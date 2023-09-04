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Атака «шахедів» на Одещину, Білогорівка – під ударами авіації та артилерії: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака «шахедів» на Одещину, Білогорівка – під ударами авіації та артилерії: ситуація в регіонах
Вчора окупанти обстріляли житлові будинки у Білозерці. Під ворожий удар потрапила родина
фото: пресслужба ДСНС

Ворог спрямовував важку артилерію на Нікопольщину

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – дев’ять обстрілів (52 вибухи). Ворог із мінометів обстрілював громади Новгород-Сіверського, Чернігівського та Корюківського районів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили шість обстрілів прикордоння. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Путивльська та Дружбівська громади. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 137 вибухів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Есманська, Свеська, Великописарівська громади.

Білопільська громада: внаслідок артобстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду. Крім того, вчора зранку по околиці міста Ворожба Сумського району здійснено артилерійський обстріл (САУ) (6 вибухів), унаслідок чого пошкоджено чотири приватні житлові будинки та приміщення агропідприємства.

Дніпропетровщина

Сьогодні на ранок – ворожа атака. 6 безпілотників в небі над областю знищили захисники з ПвК «Схід». Є влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються. Попередньо – без загиблих та постраждалих.

Вчора вдень ворог спрямовував важку артилерію на Нікопольщину; випустив понад 20 снарядів. Поцілив по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Минулося без жертв і постраждалих.

Через обстріли сталося два займання. Горіла трава. Втім вогонь приборкали. Інші наслідки уточнюються.

Запорізька область

Під ударом – 30 населених пунктів області; надійшло 31 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури

За минулу добу зафіксовано 104 обстріли: ворог завдав ракетного удару по Верхній Терсі, з РСЗВ – по Червоному й Степовому, вдарив шістьма авіаснарядами по Оріхову, здійснив БПЛА-атаки по Щербакам, Чарівному, Ольгівському та П'ятихаткам.

88 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Павлівки, Затишшя, Левадного, Білогір'я, П'ятихаток, Плавнів, Лобкового, Степногірська та інших прифронтових міст та сіл.

Внаслідок авіаційного удару по Оріхову поранення отримала 51-річна жінка. В результаті артобстрілу Малої Токмачки травмовано родину – 68-річну жінку та 71-річного чоловіка. Постраждалих доставлено в лікувальні установи.

Харківщина

Минулої ночі ворог обстріляв с. Шийківка Ізюмського району. Пошкоджено будівлю їдальні. Жертв та постраждалих немає. Минулої доби на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району, Вовчанськ, Гатище, Бударки Чугуївського району, Вільхуватка Куп'янського району, Нескучне Харківського району.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Дворічанське, Берестове, Колодязне, Кислівка. Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району зруйновано 2 приватні житлові будинки. Внаслідок артилерійського обстрілу Куп'янська отримав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 59 років.

Луганщина

Білогорівка – під ударами авіації та артилерії. Також із різних артсистем окупантами обстріляне Невське. За добу противник здійснив 156 обстрілів (543 снаряд).

Донеччина

Минулої доби росіяни здійснили 1383 обстріли по лінії зіткнення: 617 – на Лиманському напрямку; 475 – на Соледарському; 291 – на Донецькому. Під вогнем – вісім населених пунктів: Авдіївка, Курахове, смт Північне, с.Вовченка, с.Диліївка, с.Новоукраїнка, с.Тихонівка, с.Урожайне.

Пошкоджено сім приватних житлових будинків, сільський будинок культури, непрацююча тягова підстанція. На Донеччині за добу: одна людина загинула, 5 поранених.

Миколаївщина

Вночі силами та засобами протиповітряної оборони знищено російський розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня (невстановленого типу).

Вчора ворог завдавав ударів по береговій смузі м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Вдень ворожих артилерійських обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Одещина

Рашисти атакували ударними безпілотниками південь області. 17 дронів збили наші сили ППО. Внаслідок влучань у декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів; вогонь ліквідовано.

Загиблих та постраждалих внаслідок нічного нальоту немає. На місці продовжують працювати всі відповідні служби.  Дані щодо наслідків уточнюються.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 57 обстрілів (271 снаряд), з них по м. Херсон – чотири артилерійських обстріли (10 снарядів).

Рашисти поцілили  у райони 24 населених пунктів області; будівлю птахоферми у Херсонському районі; адміністративну будівлю у Бериславському районі; будівлі навчального закладу та акціонерного товариства у Херсоні.

Вчора окупанти обстріляли житлові будинки у Білозерці. Під ворожий удар потрапила родина. На жаль, 35-річний чоловік загинув на місці. Його 36-річна дружина та 9-річна дочка – поранені і шпиталізовані до лікарні. Також поранень зазнали 37-річний місцевий житель та 29-річна жінка.

Ворог вдарив і по мікрорайону Корабел у Херсоні. З пораненнями до лікарні доставили 77-річного херсонця. Всього за добу на Херсонщині одна людина загинула, ще п’ять – дістали поранення (з них - одна дитина).

Триває 558-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. 

Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав ракетний та 78 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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