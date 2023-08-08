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Керівник Рахункової палати: у схематозі з «Пакунком малюка» замішана структура ООН

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Керівник Рахункової палати: у схематозі з «Пакунком малюка» замішана структура ООН
ЮНОПС неправомірно отримав кошти у вигляді комісії за управління проєктом «Пакунок малюка»
фото з відкритих джерел

За словами Майснера, діяльність ЮНОПС призвела до незаконного заволодіння державними коштами на суму близько 129 млн грн

Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) причетне до схеми із закупівлею «Пакунок малюка». Діяльність цієї групи призвело до незаконного заволодіння близько 129 млн грн державного та місцевого бюджетів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник Рахункової палати Андрій Майснер.

За словами Майснера, до схеми із закупівлею «Пакунка малюка» (набору перших необхідних речей для новонародженої дитини, придбаного за державні кошти – «Главком») причетні чиновники різних міністерств і підрядна компанія з обслуговування проєктів, яка себе пов’язує з ООН – ЮНОПС.

«Діяльність цієї групи призвела до незаконного заволодіння близько 129 млн грн – коштами державного та місцевого бюджетів. Я раджу прочитати звіт Рахункової палати щодо «Пакунку малюка», який відбувся у 2021 році. Це чистий «схематоз»! В обхід публічних закупівель купувалися «Пакунки малюка», – сказав посадовець.

За словами Майснера, аудит також підтвердив, що ЮНОПС неправомірно отримав кошти у вигляді комісії за управління проєктом «Пакунок малюка».

«Тобто міжнародної технічної допомоги ніхто не надавав, в обхід публічних закупівель розмістили замовлення і переплатили кошти та неправомірно оплатили комісію посереднику, прикрившись, як парасолькою, поважним найменуванням ООН. Насправді все фінансувалося за рахунок бюджетних грошей. Якби вказаний «схематоз» було викрито в США, то причетні особи давно сиділи б за ґратами», – каже Майснер.

Зазначимо, держава зазнала збитків понад 129 млн грн, через неконкурентну закупівлю «пакунків малюка». Протягом трьох років бюджетні кошти витрачалися на оплату послуг міжнародного посередника, під виглядом проєктів міжнародної технічної допомоги, », яка фактично не здійснювалась.

Нагадаємо, кожен українець знову змушений переплачувати під час оформлення паспортів та інших документів.

До слова, міжнародні резерви України в липні 2023 року виросли на 6,9% – до $41,72 млрд. Це новий історичний рекорд.

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Теги: соцвиплати діти ООН Рахункова палата

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