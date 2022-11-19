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Україна повернула з полону кількох морських піхотинців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна повернула з полону кількох морських піхотинців
Додому повернулися троє морських піхотинців
ВМС ЗСУ / Facebook

Звільненим військовослужбовцям була надана першочергова медична та психологічна допомога

З російського полону визволено трьох військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти військово-морських сил України. Про це повідомляє пресцентр МВС.

Зазначається, що звільненим військовослужбовцям була надана першочергова медична, психологічна допомога.

«Військово-Морські сили України вкотре доводять, що лозунг «Своїх не полишаємо» для нас не просто слова. Командування ВМС України та морської піхоти вітають побратимів, які повернулися з полону», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону понад 200 українських захисників, у тому числі 124 офіцери, а також 10 іноземців. Російській стороні віддали підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука та 55 військових Росії. При цьому звільнені п'ять командирів «Азову» перебуватимуть до кінця війни у Туреччині.

Крім того, стало відомо, скільки бійців з «Азовсталі» перебувають в російському полоні.

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Теги: Україна полон МВС війна росія окупанти

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