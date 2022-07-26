Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників

Процес повернення тіл загиблих українських армійців триває

Сьогодні, 26 липня, відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України.

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

8 червня на лінії фронту в Запорізькій області Україна та Росія знову обмінялися тілами загиблих військових. Обмін відбувся за формулою «50 на 50».

14 червня до України повернулися ще 64 тіла героїчних оборонців «Азовсталі».

21 червня повернули ще 35 захисників.

28 червня до України для гідного поховання повернули 46 тіл оборонців. Серед них – 21 оборонець «Азовсталі».

19 липня до України повернули ще 45 полеглих.