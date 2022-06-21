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    Події в Україні

    Україна повернула тіла ще 35 полеглих захисників

    Між Україною та Росією відбувся черговий обмін тілами загиблих - Україна повернула тіла ще 35 полеглих захисників
    Між Україною та Росією відбувся черговий обмін тілами загиблих
    фото з відкритих джерел

    Процес повернення тіл загиблих українських армійців триває

    Сьогодні відбувся черговий обмін тілами між Росією та Україною. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

    «У Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 своїх захисників», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

    «Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», – зазначили у відомстві.

    Нагадаємо, українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

    Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони. Серед усіх тіл, які тоді Росія передала із «Азовсталі» Україні тільки третина належить бійцям полку «Азов». Тіла будуть ідентифікувати за експертизою ДНК.

    8 червня на лінії фронту в Запорізькій області Україна та Росія знову обмінялися тілами загиблих військових. Обмін відбувся за формулою «50 на 50».

    14 червня до України повернулися ще 64 тіла героїчних оборонців «Азовсталі».

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Україна повернула тіла ще 35 полеглих захисників